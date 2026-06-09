KGHM wypłaci dywidendę. Decyzja walnego zgromadzenia zgodna z rekomendacją zarządu

KGHM przeznaczy 300 mln zł z 1,946 mld zł zysku na dywidendę. To oznacza, że na jedną akcję wyniesie ona 1,5 zł. Pozostały zysk walne zgromadzenie przeznaczyło na kapitał zapasowy firmy.

W uchwale w sprawie wypłaty dywidendy ustalono, że dniem dywidendy będzie 25 czerwca 2026 r., natomiast 9 lipca 2026 r. będzie dniem jej wypłaty.

Rekordowa dywidenda Orlenu

Wcześniej o wypłacie rekordowej dywidendy zadecydował Orlen. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu dało zielone światło do wypłaty dywidendy, która ma w 2026 r. wynieść 8 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu. To najwyższa wysokość dywidendy w historii spółki.

Łącznie Orlen ma przeznaczyć na poczet dywidendy za 2025 r. blisko 9,3 mld zł z kapitału zapasowego spółki. Dniem dywidendy będzie 18 czerwca, natomiast dniem jej wypłaty – 25 czerwca.