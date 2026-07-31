Kategorie artykułu: Biznes Technologia
W branży centrów danych brakuje tysięcy specjalistów. Czy Polska skorzysta na globalnym boomie?
Polscy specjaliści IT i centrów usług dla biznesu stali się rozpoznawalną marką. Czy możemy powtórzyć sukces z tych dziedzin w przeżywającej boom branży centrów danych? Jedną z największych barier już udało się przełamać. Do tego w rękawie mamy prawdziwego asa – uważa dyrektor zarządzająca Equinix Polska Sylwia Pyśkiewicz.
31.07.2026, 04:01
W branży centrów danych do 2030 r. może zabraknąć ponad 450 tys. pracowników. Sektor potrzebuje rąk do pracy. Na nowym boomie może skorzystać Polska. Fot. CasarsaGuru/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ilu i jakich pracowników potrzebuje rozwijająca się branża centrów danych.
- Dlaczego branża IT powinna postawić na rekrutowanie kobiet.
- Czy Polska ma szansę skorzystać na rosnącym światowym popycie na AI oraz centra danych.