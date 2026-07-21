Kategoria artykułu: Biznes
W branży ciepłowniczej wreszcie powiało optymizmem. „To przełomowy moment”
Pierwsza w historii krajowa strategia dla ciepłownictwa, pierwszy od lat zysk branży i uwzględnienie sektora w unijnym planie elektryfikacji – to pozwala polskim ciepłowniom patrzeć z nadzieją w przyszłość. Do pełni szczęścia brakuje im jeszcze kilku elementów.
21.07.2026, 05:30
Krajowa branża ciepłownicza inwestuje w nowe źródła ciepła, głównie gazowe. Na zdjęciu: Elektrociepłownia Pomorzany w Szczecinie. Fot. PGE Energia Ciepła
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zawiera projekt krajowej strategii dla ciepłownictwa.
- Jak ostatnie regulacje prawne ocenia branża.
- Jak przebiega transformacja sektora ciepłowniczego w Polsce.