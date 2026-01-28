Kategoria artykułu: Biznes
Weterani leasingu z pomocą Enterprise Investors szturmują rynek motoryzacyjny. Vehis mierzy w 120 tys. samochodów rocznie
Topowi menedżerowie sektora finansowego porzucili karierę w zarządach bankowych grup, by założyć startup. Przekonali czołowy fundusz, by zrobił wyjątek i już na starcie zapewnił im 20 mln euro. Dziś na platformie oferującej auta, finansowanie oraz ubezpieczenie zarabiają już dziesiątki milionów złotych i rosną w tempie rzędu 100 proc. A niewiele zabrakło, by pogrzebała ich pandemia i wojna w Ukrainie. – Los nam nie sprzyjał, ale opatrzność nad nami czuwała – podsumowuje Grzegorz Tracz, prezes Vehisu.
28.01.2026, 05:50
Grzegorz Tracz (z lewej) zbudował Vehis z grupą doświadczonych menedżerów z sektora finansowego. W ich potencjał już na starcie uwierzył fundusz Enterprise Investors, w którym partnerem zarządzającym jest Dariusz Prończuk. Fot. XYZ/Vehis i Enterprise Investors
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim są założyciele Vehisu i z myślą, o jakiej wypełnieniu rynkowej luki stworzyli ten biznes.
- W jaki sposób przekonali do zaangażowania się w startup fundusz inwestujący w dojrzałe biznesy.
- Jakie cele sobie stawiają i na czym opierają konkurencyjną przewagę.