WIG20 na czerwono mimo dwucyfrowego wzrostu Żabki. Dzień na GPW 16 lipca 2026 r.
WIG20 zakończył czwartkową sesję poniżej poziomu poprzedniego zamknięcia. Indeks spadł mimo dwucyfrowego wzrostu kursu Żabki. Akcje spółki poszły mocno w górę po doniesieniach, że dużym pakietem akcji spółki jest zainteresowany właściciel sieci 7-Eleven.
Na giełdzie w Warszawie w czwartek przeważały spadki. Na tle rynku i indeksu WIG20 wyróżniała się Żabka. Kurs akcji spółki mocno po tym, jak portal Nikkei podał, że pakietem akcji Żabki jest zainteresowany japoński Seven & i Holdings. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie.
- Które spółki z WIG20 zakończyły notowania z najwyższym wzrostem i najwyższym spadkiem.
- Co stało za dwucyfrowym wzrostem kursu Żabki podczas czwartkowej sesji.