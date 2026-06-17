Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Apokalipsa na rynku pracy? Przemysław Gacek: jesteśmy przygotowani lepiej od innych (WYWIAD)
Rok po ogłoszeniu strategii prowadzącej do 560 mln zł zysku otoczenie nie rozpieszcza Grupy Pracuj. Jej założyciel opowiada o miliardowym budżecie, nowym podejściu do przejęć i bolesnej korekcie wycen. Ujawnia plany wobec AI oraz największe zagrożenie dla lidera serwisów pracy i oprogramowania HR.
17.06.2026, 05:50
Przemysław Gacek pozostaje największym akcjonariuszem Grupy Pracuj. Wierzy, że jego biznes jest wart znacznie więcej niż wynikające z giełdowej kapitalizacji ponad 3 mld zł. Fot. Bartosz Krupa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co uzasadnia podtrzymanie celów Grupy Pracuj przyjętych w strategii mimo niesprzyjającego otoczenia w pierwszym roku.
- Jak zmieniło się podejście spółki do przejęć oraz jakie są jej możliwości i plany w tym zakresie.
- Jak rozwój AI wpływa na strukturę rynku pracy oraz oczekiwania Przemysława Gacka wobec zatrudnionych.