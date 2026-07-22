Branża tytoniowa odżyła. Producenci Marlboro i Lucky Strike’ów święcą triumfy
Akcje producentów Marlboro i Lucky Strike'ów należą do największych giełdowych zwycięzców ostatnich miesięcy. Sprzedaż papierosów spada, ale branżę napędzają podwyżki cen oraz dynamiczny rozwój produktów bezdymnych, takich jak saszetki nikotynowe, snusy i podgrzewacze tytoniu.
22.07.2026, 04:00
Branża tytoniowa odchodzi od papierosów na rzecz wyrobów nikotynowych, jak podgrzewacze tytoniu, snusy czy saszetki nikotynowe. Fot. Mauro Grigollo/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego akcje producentów tytoniu należą do największych giełdowych zwycięzców ostatnich miesięcy.
- Jaką rolę w wynikach finansowych koncernów odgrywają saszetki nikotynowe i podgrzewacze tytoniu.
- Dlaczego zmiana podejścia amerykańskich regulatorów ma tak duże znaczenie dla całej branży.