Cena ropy rośnie, kurs Orlenu w górę. WIG20 kończy notowania na plusie. Dzień na GPW 13 lipca 2026 r.

Poniedziałkowa sesja przebiegała przy niewielkiej zmienności głównych indeksów. Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zamknęły dzień na plusie. Indeks WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,08 proc. do 3772,63 pkt. O 0,2 proc. do 3772,63 pkt. zwyżkował indeks szerokiego rynku WIG. Indeks mWIG40 wzrósł o 0,67 proc. do 9998,04 pkt. na zamknięciu, a indeks sWIG80 – o 0,25 proc. do 31105,9 pkt.

Polski rynek spokojnie reaguje na zawirowania

Jak wskazuje Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego Ipopema Private Investments w Ipopema Securities, można się było spodziewać, że poniedziałkowa sesja upłynie pod znakiem większej zmienności.

– Wdawało się, że otoczenie takich zawirowań – z jednej strony osłabienia złotego po konferencji prezesa Glapińskiego, a z drugiej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie – będzie mocniej wpływało na inwestorów. Tymczasem mamy pewną stabilizację. Można powiedzieć, że w globalnym otoczeniu pełnym zawirowań reakcja rynku jest stonowana. Rynek wykazuje odporność – skomentował analityk.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie, ropa drożeje

W ujęciu sektorowym w poniedziałek na GPW najmocniej zwyżkował indeks WIG-paliwa. Na zakończenie sesji wzrósł o 2,88 proc. względem poprzedniego zamknięcia. Akcje Orlenu były najmocniejsze w obrębie WIG20. Kurs spółki poszedł w górę o 2,92 proc.

Notowania Orlenu i innych spółek paliwowych reagowały na doniesienia z rynków ropy naftowej. Surowiec drożeje po nowej fali wzajemnych ataków pomiędzy USA a Iranem. Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła w nocy z niedzieli na poniedziałek kolejne ataki. W odpowiedzi Teheran uderzył w amerykańskie bazy w regionie. „Waszyngton zniszczył wysiłki pokojowe ostatnich miesięcy” – skomentowała strona irańska, ogłaszając zamknięcie cieśniny Ormuz.

Poza Orlenem w obrębie WIG20 w poniedziałek najmocniej wzrósł kurs Pepco (o 1,53 proc.). W piątek spółka poinformowała o sfinalizowaniu sprzedaży sieci Dealz.

W poniedziałek w górę poszły także PGE (o 1,20 proc.) i Tauron (o 1,04 proc.). Tauron podpisał w poniedziałek z Ministerstwem Energii list intencyjny ws. rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych. W piątek 17 lipca Komisja Europejska ma opublikować zapowiadany od dawna projekt rewizji unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS), kluczowy dla obu koncernów energetycznych.

Ceny miedzi spadały. W ślad za nimi kurs KGHM

Najmocniejszy spadek kursu w obrębie zanotowało w poniedziałek Modivo. Kurs akcji spółki spadł o 1,51 proc. Zniżkował także KGHM. Akcje spółki poszły w dół o 1,13 proc.

KGHM pozostaje wrażliwy na wahania kursów miedzi. Surowiec ten taniał w poniedziałek na giełdzie w metali w Londynie. Kontrakty na miedź spadały w związku z zaostrzeniem na Bliskim Wschodzie. Nowa fala ataków wpływa negatywnie na nastroje inwestorów dotyczące wzrostu popytu i wzrostu gospodarczego.

Wznowienie działań zbrojnych wywołuje obawy o wyższe koszty energii oraz przedłużające się zakłócenia w dostawach surowców z Zatoki Perskiej. To podsyca inflację i może skutkować podwyższeniem stóp procentowych przez banki centralne. Wyższe koszty kredytu nie służą wzrostowi gospodarczemu, a co za tym idzie – popytowi na metale bazowe.

Inwestorzy czekają na dane o inflacji w USA

Kluczowym odczytem makro, na który oczekuje w rozpoczynającym się tygodniu rynek, są dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Raport dotyczący wskaźnika CPI za czerwiec zostanie opublikowany we wtorek. Odczyt może zwiększyć presję na Fed, by podjął działania mające na celu opanowanie inflacji. Poza inflacją CPI inwestorzy czekają także na dane o amerykańskiej inflacji bazowej. Pojawią się również odczyty dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej.

Źródło: PAP/XYZ