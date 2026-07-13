Cena ropy rośnie, kurs Orlenu w górę. WIG20 kończy notowania na plusie. Dzień na GPW 13 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja cechowała się niewielką zmiennością. Zdaniem analityków było to dość zaskakujące w obliczu ostatniego osłabienia złotego i najnowszej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Reakcję na wzrost napięć geopolitycznych wyraźnie było natomiast widać po kursie akcji Orlenu i KGHM.
Poniedziałkowa sesja przebiegała przy niewielkiej zmienności głównych indeksów. W obrębie WIG20 najmocniej zwyżkował Orlen. Fot. PAP/Leszek Szymański
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