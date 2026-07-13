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13.07.2026 10:10

KGHM ma umowę z NFOŚiGW. Dostanie wielomilionową pożyczkę na fotowoltaikę

KGHM podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na preferencyjną pożyczkę na realizację projektów fotowoltaicznych. Jej wartość to 64 mln zł.

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Fotowoltaika stanie na gruntach KGHM-u i będzie wykorzystywana na potrzeby procesów technologicznych spółki.
Fot. SOPA Images/Getty Images

KGHM i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę, która obejmuje preferencyjne finansowanie pięciu projektów fotowoltaicznych. Wartość pożyczki to 64 mln zł.

NFOŚiGW wykorzysta w tym celu pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego.

Umowa zakłada możliwość częściowego umorzenia po osiągnięciu deklarowanego efektu ekologicznego.

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Fotowoltaika stanie na gruntach KGHM-u i będzie miała łączną moc 19,4 MW. Wytwarzana energia będzie wykorzystywana na potrzeby procesów technologicznych spółki. Projekty są częścią prowadzonego przez KGHM Programu Developmentu Własnego OZE.

„Umowa z NFOŚiGW wzmacnia nasze działania na rzecz zwiększania udziału energii z OZE w procesach technologicznych spółki, ograniczania emisji CO2 oraz budowania stabilności kosztowej w jednym z najbardziej energochłonnych sektorów polskiej gospodarki. To inwestycje, które wspierają konkurencyjność Polskiej Miedzi i zwiększają bezpieczeństwo energetyczne naszych procesów produkcyjnych” – mówi prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.

Źródło: PAP

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