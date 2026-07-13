Ceny ropy mocno rosną. Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie niepokoi rynki

W poniedziałek ceny ropy naftowej mocno rosną. W niedzielę doszło do kolejnej wymiany ognia na linii USA–Iran. Nie wiadomo, czy cieśnina Ormuz jest otwarta, czy zamknięta.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że cieśnina Ormuz jest zamknięta. Donald Trump zapewnia, ze jest otwarta.

Fot. Anton Petrus/Getty Images

O godz. 8 ceny ropy Brent na ICE rosną o 4,7 proc. do 79,58 dolarów za baryłkę. Tymczasem baryłka West Texas Intermediate kosztuje 74,80 dolarów po wzroście o 4,8 proc..

27 lutego, na dzień przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, Brent kosztował około 71 dolarów, a WTI – ponad 67 dolarów.

Już w ubiegłym tygodniu ceny ropy wzrosły o ponad 5 proc. po tym, jak Iran zaatakował statki w cieśninie Ormuz, a Stany Zjednoczone odpowiedziały nalotami na irańskie cele. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do kolejnej wymiany ognia.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że cieśnina Ormuz jest „zamknięta do odwołania”. Kilka godzin wcześniej prezydent USA Donald Trump zapewniał, że jest otwarta. Skrytykował też postawę Irańczyków.

Polecamy: Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Żegluga cieśniną Ormuz pod znakiem zapytania

„Zgodzili się wczoraj na układ, idealny dla nas. Żadnej broni jądrowej, niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem, gdy wyszli z pomieszczenia, w ciągu godziny wystrzelili dron w statek. Powiedziałem: »Jesteście chorzy«” – mówił.

Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że konflikt na Bliskim Wschodzie grozi zniweczeniem wysiłków w celu odbudowy uszczuplonych zapasów ropy na świecie. Eskalacja „psuje perspektywy” i może podważyć prognozy, zgodnie z którymi w 2027 r. na rynkach na świecie możliwa jest nadwyżka ropy – podkreśla Agencja.

„W teorii światowa podaż ropy przekroczy w 2027 r. dzienne zużycie surowca o 4,63 mln baryłek. Będzie to więc ogromna nadwyżka, która powinna uzupełnić zbiorniki magazynowe ropy na świecie mocno opróżnione podczas kryzysu bliskowschodniego” – oceniła MAE.

W czerwcu globalne zapasy ropy naftowej wzrosły o 21 mln baryłek, po tym jak od marca do maja spadły o 360 mln baryłek.

Źródło: PAP, XYZ