Pepco sprzedało Dealz Poland

Pepco Group sfinalizowała sprzedaż Dealz Poland. Nowym właścicielem zostało Modella Capital, które kupiło sieć za 1 zł.

Sprzedaż Dealz była ostatnim etapem uproszczenia struktury Pepco Group.

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Pepco Group ogłosiła finalizację sprzedaży Dealz Poland. Licząca 344 sklepy sieć trafiła w ręce spółki powiązanej z Modella Capital za symboliczną kwotę 1 zł.

– To ostatni etap naszej strategicznej transformacji polegającej na odejściu od działalności detalicznej w sektorze FMCG. Pepco Group jest obecnie spółką jednej marki, zbudowaną w całości wokół Pepco – wyjaśnia dyrektor generalny Pepco Group Stephan Borchert.

Uproszczenie struktury ma „wzmocnić strategiczną koncentrację i uwolnić pełny potencjał zysków Pepco”. W 2025 r. Pepco sprzedało inną sieć – działające w Wielkiej Brytanii dyskonty Poundland.

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Nabywcą została Modella Acquisition Co 17 Limited, która zgodnie z warunkami umowy przeniosła swoje prawa i obowiązki na spółkę Modella Bidco. Obie spółki powiązane są z Modella Capital – firmą inwestycyjna z siedzibą w Londynie, która koncentruje się na przedsiębiorstwach z sektora detalicznego i konsumenckiego z Wielkiej Brytanii i Europy Zachodniej. Szuka spółek o obrotach od 50 mln do 1 mld funtów, w których identyfikuje potencjał restrukturyzacyjny lub wzrostowy.

„W momencie finalizacji Pepco Group udostępniła 18-miesięczne, zabezpieczone aktywami finansowanie udzielone przez sprzedającego w równowartości do 20 mln funtów brytyjskich na potrzeby transakcji” – czytamy w komunikacie.

Dopięcie sprzedaży umożliwiła zgoda antymonopolowa polskiego UOKiK, uzyskana przez Modella Capital. Był to jedyny warunek zawieszający transakcję.

Zgodnie z warunkami umowy Pepco Group zachowała prawo do 35 proc. wpływów z ewentualnej przyszłej sprzedaży Dealz Poland.

Źródło: PAP, XYZ