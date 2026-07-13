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13.07.2026 06:59

Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Żegluga cieśniną Ormuz pod znakiem zapytania

W nocy armia USA przeprowadziła nowe ataki na Iran. W odpowiedzi Teheran uderzył w amerykańskie bazy w regionie. „Waszyngton zniszczył wysiłki pokojowe ostatnich miesięcy” – zapewniają Irańczycy, ogłaszając zamknięcie cieśniny Ormuz. Amerykanie zapewniają, że atakują Iran w celu ochrony żeglugi.

Irańska flaga na tle statku kargo nieopodal wyspy Larak w cieśninie Ormuz
Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że cieśnina Ormuz jest „zamknięta do odwołania”. Donald Trump ma inne zdanie.
Fot. Majid Saeedi/Getty Images

Kolejna fala ataków na Iran

„Siły Dowództwa Centralnego USA rozpoczęły kolejne ataki na Iran, aby kontynuować degradację jego możliwości atakowania cywilnych marynarzy i statków handlowych swobodnie przepływających przez cieśninę Ormuz” – ogłosiło Dowództwo w niedzielę.

Celami były systemy obrony powietrznej, nadbrzeżne stacje radarowe, zasoby rakietowe i dronowe oraz małe łodzie. Ataki rozpoczęły się o godz. 23 czasu polskiego. O ich zakończeniu Dowództwo poinformowało o godz. 4.30 rano. Dowództwo zaznaczyło, że realizuje rozkazy prezydenta Donalda Trumpa, by „pociągnąć siły irańskie do odpowiedzialności”.

„Siły USA są gotowe do zapewnienia swobody żeglugi statkom handlowym pomimo ciągłej, nieuzasadnionej agresji, nękania, gróźb i arbitralnych oświadczeń ze strony Iranu” – zapewnia Dowództwo Centralne.

„Waszyngton zniszczył wysiłki ostatnich miesięcy”

W odwecie Irańska Gwardia Rewolucyjna uderzyła w bazy USA w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie.

Iran oskarża Waszyngton o „zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy” mających na celu przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie – wynika z oświadczenia MSZ Iranu.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła też, że cieśnina Ormuz jest „zamknięta do odwołania”.

Pokój pod znakiem zapytania

Niedzielna wymiana ognia jest czwartą, odkąd Iran na początku minionego tygodnia wznowił ataki na statki w cieśninie Ormuz. W sobotę Stany Zjednoczone uderzyły w 140 irańskich celów wojskowych w odpowiedzi na atak na dwa statki, które miały próbować przepłynąć przez Ormuz bez zgody Teheranu.

Mimo to Donald Trump w niedzielę zapewnił, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina pozostaje otwarta dla statków. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach „zgodzili się na układ”, a niedługo potem uderzyli w statki w Ormuzie.

Obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie porozumienia pokojowego.

Podpisane 18 czerwca wstępne porozumienie pokojowe zakłada, że Stany Zjednoczone zdejmą wszystkie sankcje wobec Iranu, odblokują zamrożone irańskie pieniądze, zniosą blokadę irańskich portów i wycofają swoje siły z „okolicznych obszarów”, a także przeznaczą wraz z partnerami 300 mld dolarów na odbudowę Iranu. Z kolei Teheran ma nigdy nie wyprodukować broni nuklearnej i w ciągu 30 dni przywrócić pełną żeglugę w cieśninie Ormuz. Obie strony mają wynegocjować ostateczną umowę w ciągu 60 dniKością niezgody ma jednak być jeden, nieprecyzyjny zapis.

W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni się skończyłoPowiedział jednak, że negocjacje pokojowe będą kontynuowane.

Źródło: PAP, XYZ

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