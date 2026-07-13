Ministerstwo Energii i Tauron podpisały list intencyjny ws. rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych

Ministerstwo Energii i spółka Tauron Polska Energia podpisały w Elektrowni Wodnej Rożnów koło Nowego Sącza list intencyjny dotyczący przygotowania rozwiązań regulacyjnych, finansowych, organizacyjnych i systemowych wspierających rozwój elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (w środku), minister energii Miłosz Motyka (z prawej) oraz prezes Tauronu Grzegorz Lot (z lewej) podczas konferencji na terenie Elektrowni Wodnej Rożnów, 13 czerwca 2026 r. Fot. PAP/Grzegorz Momot

Jednym z kluczowych projektów objętych współpracą jest planowana elektrownia szczytowo-pompowa Rożnów II w woj. małopolskim.

Szef MON: bezpieczeństwo to także dostęp do rozproszonej i niezależnej energii

Uczestniczący w uroczystości szef MON powiedział, że obronność państwa to „nie tylko armia, dobry sprzęt, wyszkoleni żołnierze czy wspaniałe służby”.

– Bezpieczeństwo to też dostęp do energii. Bezpieczeństwo to rozproszona energia, to odnawialna energia, niezależna od źródła pochodzenia, niezależna od łańcucha dostaw – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że „ani ze wschodu, ani z zachodu Polska nie może być zależna w dostarczaniu energii do swoich domostw, do przedsiębiorstw, do instytucji”.

Zaznaczył, że strategia bezpieczeństwa państwa musi być budowana w oparciu o wiele wektorów.

– Ten wektor zwrócony w stronę energii jest jednym z najważniejszych – powiedział.

Dodał, że doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że pierwszym strategicznym celem ataku wroga jest infrastruktura krytyczna.

Według Władysława Kosiniaka-Kamysza jednym z elementów strategii Rosji jest „obrzydzanie i zniechęcanie do budowy odnawialnych źródeł energii”, ponieważ Rosja chce uzależniać państwa Europy Zachodniej od własnych surowców.

Rosja zdaje sobie także sprawę – jak zaznaczył wicepremier – że zaatakowanie takiej infrastruktury jest trudniejsze, a państwo wytwarzające w ten sposób energię zyskuje niezależność od łańcuchów dostaw.

– Więc ci, co z głupoty lub świadomie grają w tej orkiestrze niszczenia odnawialnych źródeł energii w Polsce, zniechęcania, obrzydzania, kłamstw i manipulacji, grają w strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.

Miłosz Motyka: priorytetem są niskie ceny energii

Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że polska energetyka wchodzi w nowy etap, którego priorytetami są niskie ceny energii, bezpieczeństwo dostaw oraz większa odporność krajowego systemu elektroenergetycznego.

– Polska energetyka wkracza w nową erę, w której naczelną zasadą są niskie ceny dla odbiorców indywidualnych i dla przemysłu. Transformacja energetyczna nie jest zagrożeniem, tylko szansą, na której będą budowane polskie firmy – powiedział minister.

Jak dodał, system energetyczny będzie oparty na rozproszonych źródłach energii, elastyczności i nowoczesnych magazynach energii.

– Polska energetyka wkracza w fazę, w której bezpieczeństwo energetyczne, system oparty o rozproszone źródła i elastyczność jego pracy są najważniejsze. To one gwarantują odporność i bezpieczeństwo – zaznaczył.

Motyka ocenił, że Polska jest obecnie "największym placem budowy energetyki w Europie".

Wśród najważniejszych przedsięwzięć wymienił decyzję o budowie trzeciego terminala FSRU w Gdańsku, realizację największego magazynu bateryjnego na Pomorzu, przyłączanie do sieci morskich farm wiatrowych oraz rekordowe inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne.

Minister poinformował również, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat na transformację energetyczną ma zostać przeznaczone ok. 1 bln zł. Jak zaznaczył, jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie jak największego udziału polskich przedsiębiorstw w realizowanych inwestycjach.

Prezes Tauronu: przełomowy moment dla Rożnowa II

Prezes Tauronu Grzegorz Lot podkreślił, że podpisanie listu intencyjnego jest przełomowym momentem dla projektu Rożnów II.

– Dzisiaj nastąpił kamień milowy. Długo dyskutowaliśmy z ministrem Miłoszem Motyką na temat systemu wsparcia, który jest niezbędny, aby zagwarantować rentowność tego przedsięwzięcia – powiedział.

Jak poinformował, w ciągu najbliższego roku resort energii i spółka zamierzają wypracować model wsparcia dla elektrowni szczytowo-pompowych, który następnie będzie wymagał zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

Prezes Tauronu zapowiedział, że decyzja inwestycyjna dotycząca Rożnowa II planowana jest na 2028 r., o ile zostanie przygotowany odpowiedni system wsparcia.

– Jeżeli ten etap zamkniemy w 2028 r., ogłosimy przetarg publiczny. Będziemy mieli około roku na wybór generalnego wykonawcy, a następnie rozpoczniemy inwestycję, która potrwa pięć lat – powiedział.

Według prezesa koszt budowy elektrowni wyniesie około 7 mld zł. Finansowanie ma pochodzić z kapitału własnego Tauronu, finansowania bankowego oraz ewentualnego udziału inwestorów zewnętrznych.

– Wierzymy, że będzie to rentowne przedsięwzięcie dla Tauronu i dobra inwestycja dla lokalnej społeczności. Rożnów II to najlepsze miejsce w Polsce do budowy elektrowni szczytowo-pompowej. Jeśli ten projekt zakończy się sukcesem, otworzy drogę dla kolejnych tego typu inwestycji – ocenił Lot.

Planowana elektrownia ma powstać w gminie Łososina Dolna, głównie na terenach Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym Lasów Państwowych oraz spółki Tauron Ekoenergia. Zbiornik górny zostanie zlokalizowany na okolicznych wzniesieniach, przy czym jego ostateczny kształt i położenie są nadal przedmiotem prac projektowych.

Spółka poinformowała, że zabezpieczyła już 70–80 proc. gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji poprzez umowy dzierżawy z możliwością przeniesienia użytkowania wieczystego na inwestora na podstawie decyzji wojewody.

W wariancie bazowym elektrownia ma osiągnąć moc 767 MW. Pojemność użytkowa górnego zbiornika ma wynosić 7,7 mln m sześc., z analizowaną możliwością zwiększenia do 11,5 mln m sześc. Zakładany czas pracy w trybie generacji energii wynosi około czterech godzin, co odpowiada pojemności magazynowej około 3,1 GWh.

Projekt zakłada wykorzystanie Jeziora Rożnowskiego jako zbiornika dolnego. Elektrownia będzie magazynować energię poprzez pompowanie wody do zbiornika górnego w okresach nadwyżek energii w systemie, a następnie produkować energię elektryczną podczas jej przepływu z powrotem do Jeziora Rożnowskiego w czasie zwiększonego zapotrzebowania na prąd.

Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią funkcję wielkoskalowych magazynów energii, stabilizując pracę systemu elektroenergetycznego i ułatwiając wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Obecnie w Polsce funkcjonuje sześć elektrowni szczytowo-pompowych: Żarnowiec, Żydowo, Dychów, Porąbka-Żar, Niedzica i Solina. Łączna moc zainstalowana tych obiektów wynosi około 1,8 GW.

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Źródło: PAP