Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Czy staniemy się bezrefleksyjną biomasą? Ekspert o długu poznawczym i kosztach AI (WYWIAD)
Ceną za wygodę, którą daje nam poleganie na AI, może być utrata podmiotowości. Dr Mateusz Łabuz, politolog i badacz wpływu nowych technologii na człowieka, mówi o kulisach rewolucji AI, mitach o przeregulowaniu rynku oraz o tym, dlaczego wciąż żyjemy w „erze ludzi”.
02.07.2026, 05:15
Sztuczna inteligencja zmienia naszą rzeczywistość w tempie, nad którym trudno nam zapanować. Co możemy zrobić, żeby zadbać o bezpieczeństwo technologiczne? Fot. Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co powinna zrobić Europa, żeby odzyskać technologiczną suwerenność.
- Do czego może doprowadzić bezrefleksyjne korzystanie z narzędzi opartych na AI.
- Jak używać aplikacji AI w higieniczny i bezpieczny sposób.