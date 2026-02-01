102 tys. ton w pół roku. Polskie lotniska z wzrostem transportu towarowego

W I połowie 2025 r. samoloty w polskich portach lotniczych przewiozły 102,3 tys. ton cargo. To 7,2 proc. więcej r/r – przekazał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Największy wzrost zaliczył transport do Chin, Niemiec i Kataru.

Spośród 102,3 tys. ton ładunku 63,2 tys. przypadło na warszawskie Lotnisko Chopina. To wzrost o niemal 10 tys. ton r/r. Drugie miejsce zajął port Katowice-Pyrzowice (15,8 tys. ton), a trzecie – Rzeszów-Jasionka (15,4 tys. ton).

Przeczytaj też: Wielka Brytania i Włochy królowały w ruchu lotniczym z Polski

Port im. Lecha Wałęsy w Gdańsku obsłużył 4,9 tys. ton, a lotnisko Kraków-Balice 1,3 tys. ton, podobnie jak Wrocław-Strachowice, gdzie samoloty przewiozły 1,2 tys. ton.

W porównaniu z I połową 2024 r. największy wzrost towarów odnotowano w przypadku Chin (+4,2 tys. ton), Niemiec (+2,5 tys. ton) i Kataru (+2,1 tys. ton).

Najwięcej cargo przewiózł LOT (24,6 tys. ton), a po nim DHL (17,8 tys. ton) i Qatar Airways (7,8 tys. ton). Największy wzrost r/r miały SkyTaxi, LOT i Sichuan Airlines.

Źródło: PAP