ULC: Wielka Brytania i Włochy królowały w ruchu lotniczym z Polski

W pierwszej połowie 2025 r. najwięcej pasażerów w międzynarodowych lotach regularnych z i do Polski podróżowało do Wielkiej Brytanii i Włoch – wynika z najnowszego raportu Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Londyn i Mediolan były najczęściej wybieranymi miastami przez podróżnych.

Z danych ULC wynika, że w pierwszym półroczu 2025 r. Wielka Brytania była najpopularniejszym kierunkiem podróży lotniczych z i do Polski, wyprzedzając Włochy i Hiszpanię. Jak podkreśla urząd, to właśnie Włochy i Hiszpania odnotowały największe wzrosty liczby pasażerów w międzynarodowych przewozach regularnych, zarówno w całym półroczu, jak i w drugim kwartale.

W liczbach bezwzględnych z i do Wielkiej Brytanii poleciało ok. 3 mln 954 tys. osób, co stanowiło 16,45 proc. wszystkich pasażerów międzynarodowych obsłużonych w polskich portach lotniczych w tym okresie. Włochy wybrało 3 mln 87 tys. pasażerów (udział 12,84 proc.), a Hiszpanię – 2 mln 310 tys. osób (9,61 proc.).

Kolejne miejsca zajęły Niemcy z wynikiem ok. 1,94 mln pasażerów, Norwegia (1,12 mln), Holandia (1,08 mln), Francja (1,02 mln), a następnie Dania (704,2 tys.), Szwecja (609,7 tys.) i Grecja (562,9 tys.).

W samym drugim kwartale 2025 roku układ sił pozostał bez zmian. Wielka Brytania ponownie była liderem z wynikiem 2,04 mln podróżnych, przed Włochami (1,92 mln) i Hiszpanią (1,24 mln). Za nimi znalazły się kolejno Niemcy, Norwegia, Francja, Holandia, Grecja, Dania i Szwecja.

Jeśli chodzi o konkretne miasta, w pierwszej połowie roku bezkonkurencyjny był Londyn, do i z którego poleciało 2 mln 328 tys. osób (9,68 proc. udziału). Na kolejnych miejscach znalazły się Mediolan (878,3 tys.; 3,65 proc.) oraz Rzym (802,5 tys.; 3,34 proc.), a dalej m.in. Oslo, Paryż, Frankfurt, Amsterdam, Kopenhaga, Barcelona i Monachium. W drugim kwartale podium miast tworzyły Londyn (1,02 mln), Mediolan (532,9 tys.) i Paryż (430,1 tys.).

ULC zwrócił też uwagę na ruch czarterowy. W pierwszej połowie roku najpopularniejszym kierunkiem był Egipt, przed Turcją i Grecją, natomiast w drugim kwartale kolejność zmieniła się na Turcja, Egipt i Grecja. Egipt, Hiszpania i Turcja odnotowały jednocześnie największe wzrosty liczby pasażerów w tym segmencie rynku. Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce.

Źródło: PAP