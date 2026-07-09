Sąd nakazał usunięcie nazwiska Trumpa z Kennedy Center

Federalny sąd apelacyjny odrzucił w środę wniosek prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymanie usunięcia jego nazwiska z budynku Kennedy Center w Waszyngtonie. Od 13 czerwca oznaczenia na budynku były zasłonięte plandeką i rusztowaniem.

Sąd w USA nakazał usunięcie nazwiska Donalda Trumpa z fasady Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie. Fot. Anna Moneymaker/Getty Images

Jak poinformował w dokumencie sądowym obecny dyrektor wykonawczy ośrodka, nazwisko Trumpa zostało już usunięte. W opinii trzech sędziów Sądu Apelacyjnego USA dla Dystryktu Kolumbii, prezydent nie wykazał, iż brak jego nazwiska spowodowałby „nieodwracalną szkodę” dla instytucji.

Spór prawny zainicjowała kongresmenka demokratyczna Joyce Beatty z Ohio występując przeciwko Trumpowi i zarządowi Kennedy Center. – Dzisiejsze orzeczenie ponownie potwierdza, że działania administracji zmierzające do zmiany nazwy Kennedy Center były niezgodne z prawem (…) Administracja Trumpa musi to zaakceptować, przestrzegać prawa i usunąć plandeki – napisała Betty w oświadczeniu przesłanym radiu publicznemu NPR.

Prawnicy Trumpa argumentowali wcześniej, że usunięcie nazwiska – z budynku i materiałów cyfrowych – oznacza nieodwracalne straty czasu i pieniędzy. Sędziowie Patricia Millett, Robert Wilkins i Gregory Katsas stwierdzili jednak, że skoro nazwisko już usunięto, „wstrzymanie działań nie zapobiegłoby tym szkodom”.

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Według Trumpa usunięcie jego nazwiska zaszkodzi przyszłym zbiórkom funduszy. Nie przekonało to sądu. – Skarżący nie poparli tego twierdzenia żadnymi konkretnymi faktami ani dowodami. Przedstawiają jedynie gołosłowne zapewnienia dyrektora wykonawczego – oznajmili sędziowie.

Prowadzący sprawę sędzia Christopher R. Cooper nakazał ośrodkowi przedstawić do końca miesiąca sprawozdanie z działalności.

W grudniu 2025 r. wybrany przez Trumpa zarząd Centrum Kennedy'ego zmienił nazwę obiektu na Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts, a na fasadzie budynku dodano złotymi literami nazwisko obecnego prezydenta nad dotychczasową nazwą. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że obiekt został nazwany na cześć Trumpa ze względu na „niewiarygodną pracę, jaką prezydent wykonał w ostatnim roku na rzecz ocalenia tego budynku”.

Źródło: PAP