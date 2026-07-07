Trump ogłosił, że Walmart obniży ceny. Sklep to zrobił, ale z uwagi na wakacje

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że największa sieć supermarketów w kraju – Walmart – obniży ceny niektórych produktów na jego prośbę, wynikającej z 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Detalista zapowiedział promocje, jednak ta ma być ofertą wakacyjną, a nie nawiązaniem do święta narodowego.

Donald Trump ogłosił, że największa sieć sklepów w USA obniży ceny na jego prośbę. Ta jednak wprowadziła promocję wakacyjną, nie odnosząc się do słów prezydenta USA. Fot. Aaron Schwartz/POOL/PAP/EPA.

„Świetna wiadomość! Właśnie zostałem poinformowany, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, Walmart, znacząco obniży ceny na prośbę mojej administracji z okazji 250. rocznicy powstania naszego wspaniałego kraju” – oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jako przykład obniżek podał prawie 15-procentową promocję na mieloną wołowinę.





Prezydent USA podsumował swój wpis słowami, że „Walmart stanął na wysokości zadania”, a inne sieci powinny pójść w ślady tych „patriotów”. Komunikat Trumpa poprzedziła informacja przekazana przez samą firmę. Walmart ogłosił w nim, że obniży ceny w większości sklepów w kraju na produkty w związku z sezonem wakacyjnym, w tym na mieloną wołowinę (o 80 centów za funt), czipsy, kukurydzę, czy lody. W oświadczeniu nie wymieniono jednak ani rocznicy niepodległości, ani prośby prezydenta.

Przed objęciem fotela prezydenta – co nastąpiło na początku 2025 r. – Trump obiecywał walkę z wysokimi cenami. Jednak swoimi decyzjami nie pomógł Rezerwie Federalnej osiągnąć jej celu, który zakłada sprowadzenie inflacji do poziomu 2 proc.

Nałożenie ceł na niemal wszystkich partnerów handlowych w kwietniu 2025 r., następnie zamknięcie amerykańskiego rządu na skutek konfliktu w Senacie o pakiet zmian w podatkach forsowany przez administrację Trumpa, na wojnie w Iranie kończąc doprowadzały stopniowo do wzrostu inflacji w USA. Jeszcze na początku 2025 r. dynamika wzrostu cen schodziła z 3 proc. w styczniu do 2,3 proc. w kwietniu. Kolejne miesiące przyniosły jej przyspieszenie. W maju 2026 r. amerykański urząd statystyczny wskazał, że inflacja wyniosła 4,2 proc. licząc w relacji rocznej. Jest to najwyższy wskaźnik od ponad trzech lat, a napędzały go podwyżki cen paliw.

Źródło: XYZ, PAP

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