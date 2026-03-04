147 zatrzymań cudzoziemców po ogólnopolskiej akcji policji i Straży Granicznej

147 cudzoziemców zostało zatrzymanych w całej Polsce w wyniku wspólnej, ogólnopolskiej akcji policji i Straży Granicznej. Po blisko 1800 kontrolach wszczęto 130 postępowań administracyjnych, głównie w związku z nielegalnym pobytem – poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Akcja została przeprowadzona 2 i 3 marca i objęła sprawdzanie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Jak przekazał szef MSWiA we wpisie w serwisie X, działania miały charakter skoordynowany i były realizowane jednocześnie w całym kraju przez funkcjonariuszy dwóch formacji.

W dniach 2–3 marca 2026 r. podczas ogólnopolskich działań koordynowanych przez Komendę Główną Policji zatrzymano blisko 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia.



🔹 W akcji wzięło udział 26 496 funkcjonariuszy Policji

🔹 Zatrzymano 147 obcokrajowców… pic.twitter.com/mIDBGEEJYp — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) March 4, 2026

Z informacji Straży Granicznej, przekazanych Polskiej Agencji Prasowej, wynika, że zatrzymano ponad 140 osób. W blisko 110 przypadkach wszczęto postępowania o zobowiązanie do powrotu z powodu nielegalnego pobytu, a w ponad 20 przypadkach – z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W działaniach uczestniczyło ponad 700 funkcjonariuszy SG ze wszystkich oddziałów w Polsce.

Równolegle swoje czynności prowadziła Policja. W akcji brało udział około 26,5 tys. policjantów, a w przygotowaniach uczestniczyły wszystkie jednostki i komórki organizacyjne, w tym Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Była to czwarta taka akcja, ale pierwsza w 2025 roku, wymierzona w osoby ukrywające się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Policja poinformowała, że w trakcie działań zatrzymano 1944 osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia, w tym 147 cudzoziemców. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy (91 osób), następnie Gruzji (14), Białorusi (8), Mołdawii (3) i Rosji (2), a także 29 osób z innych krajów. Dodatkowo zatrzymano 7 osób poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania oraz Czerwonych Not Interpol.

Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Brazylii poszukiwany od 2025 roku za rozbój oraz obywatelka Białorusi, ścigana listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się internetowymi wyłudzeniami. Policja wskazała również, że w woj. podlaskim zatrzymano Kolumbijczyka przebywającego nielegalnie w Polsce, a łącznie skierowano do Straży Granicznej 112 wniosków o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

Źródło: PAP