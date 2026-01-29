Komisja Europejska przekaże Ukrainie pomoc finansową w obliczu fali mrozów

Komisja Europejska przekaże Ukrainie 145 mln euro w ramach pilnej pomocy humanitarnej w obliczu fali dotkliwych mrozów oraz nieprzerwanych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną tego kraju. Pieniądze mają wesprzeć Ukraińców w zakresie ochrony, schronienia, wyżywienia, pomocy pieniężnej, wsparcia psychospołecznego oraz dostępu do wody i usług zdrowotnych.

„Po ponad dekadzie działań wojennych i prawie czterech latach wojny na pełną skalę, naród ukraiński nadal doświadcza ogromnego cierpienia” – podkreśliła KE w komunikacie. „Codzienne ofiary wśród ludności cywilnej, rozległe zniszczenia infrastruktury i masowe przesiedlenia dodatkowo pogłębiają ogromne potrzeby humanitarne” – zaznaczono.

KE wskazała również, że zgodnie z zapowiedziami przekazała Ukrainie 447 generatorów prądu, które trafiły do szpitali i schronisk. Szykowanych jest kolejnych 500 urządzeń.

Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił, że uzupełni kredyt dla państwowego koncernu Naftohaz Ukrainy o dodatkowe 50 mln euro celem odbudowy zniszczonego przez Rosję magazynu gazu. Naftohaz otrzymał wcześniej wsparcie od EBI w wysokości 300 mln euro pożyczki, co Norwegia uzupełniła kwotą 127 mln euro w postaci bezzwrotnych dotacji.

KE przekaże także 8 mln euro Mołdawii, która przyjmuje uchodźców z Ukrainy.

Źródło: PAP/XYZ