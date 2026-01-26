183 mln zł zebrane w 34. finale WOŚP. Ostateczna kwota będzie wyższa

Przed północą w niedzielę konto 34. finału WOŚP urosło do 183 mln zł. Ostateczna kwota jest jednak zawsze dużo wyższa, a fundacja poda ją za kilka tygodni. Jest jednak szansa, że będzie ona niższa niż ta z 2025 r.

W niedzielę na koncie 34. finału WOŚP było 183 mln zł, a w 2025 r. – 178,5 mln zł. Ostateczna kwota wyniosła wtedy 289 mln zł.

– Jeżeli zbierzemy mniej, a może się tak stać, świat się nie kończy. Świat po prostu pokazuje, że ma tyle pieniędzy, ile nam przekazał – powiedział prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

W 2026 r. celem zbiórki był zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci. W tym celu w niedzielę w Polsce kwestowało 120 tys. wolontariuszy z puszkami WOŚP zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym prawie 100 zagranicznych). Darczyńcy otrzymywali tradycyjne czerwone naklejki w kształcie serca.

34. finał WOŚP wsparty przez znane nazwiska

Z kolei na licytację poszły m.in. rakieta i ręcznik Igi Świątek z ubiegłorocznej edycji Wimbledonu, spotkanie z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską, złote korki premiera Donalda Tuska i spotkanie z nim, „nocowanka” z aktorką Julią Wieniawą oraz zatańczenie poloneza z aktorem Maciejem Musiałem w stroju z „Pana Tadeusza”. Przed północą suma wszystkich deklarowanych w licytacjach kwot prowadzonych na Allegro wynosiła ponad 20 mln zł. Licytacji było w sumie ok. 60 tys. Pieniądze zbierano także przez zbiórki internetowe czy SMS-y.

Na scenie znajdującej się obok finałowego studia na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie zagrali w niedzielę m.in. Dżem, Myslovitz, IGO, Happysad czy Ich Troje.

– Każdą złotówkę, która jest przeznaczona dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wiemy, jak wydać [...] aby leczyć przewód pokarmowy – powiedział Jerzy Owsiak na zakończenie finału.

Przez 34 lata działalności fundacja zebrała łącznie ponad 2,6 mld zł. Za te pieniądze do publicznych szpitali w całej Polsce trafiło ponad 81 tys. urządzeń.

Źródło: PAP