Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.03.2026
24.03.2026 12:59

270 tysięcy cyberataków na Polskę w 2025. Wiceminister cyfryzacji: wojnę w cyberprzestrzeni prowadzimy od wielu lat

270 tys. cyberataków w Polsce tylko w zeszłym roku. To, jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, wzrost o 150 proc. rdr.

– Prowadzimy realnie wojnę w cyberprzestrzeni już od wielu lat. Liczba incydentów, ataków z roku na rok w sposób zasadniczy i radykalny się zwiększa. Za zeszły rok było to prawie 270 tys. i to był wzrost rok do roku o 150 proc. I ten trend, niestety, już obserwujemy od kilku lat – powiedział wiceszef resortu na konferencji Check IT w Lublinie. Jego zdaniem dziennie w Polsce jest kilka tysięcy ataków na systemy informatyczne.

Dodał, że resort cyfryzacji stara się zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa, inwestując w nie miliardy złotych. Zachęcał też młodych ludzi do kształcenia się w przyszłościowym zawodzie technika cyberbezpieczeństwa, który trafi we wrześniu do programu technikum i ułatwi potem znalezienie pracy.

Konferencja Check IT w Lublinie przeznaczona jest dla uczniów i nauczycieli z regionu. Podczas 70 warsztatów, spotkań i prelekcji uczestnicy rozmawiają zarówno o wpływie AI na świat, jak i o cyberbezpieczeństwie.

Wiceminister cyfryzacji: Gwałtownie rośnie liczba cyberataków na Polskę. Fot. Gettyimages
