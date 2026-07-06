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06.07.2026 20:06

Strategiczne rezerwy ropy w USA na najniższym poziomie od dekad

Zapasy w Strategicznej Rezerwie Ropy Naftowej USA spadły do najniższego poziomu od ponad 40 lat – podaje Reuters. To efekt wypuszczenia na rynek milionów baryłek w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Zdjęcie przedstawia wydobycie ropy
Tylko w ubiegłym tygodniu strategiczne rezerwy USA skurczyły się o 6,2 mln baryłek.
Fot. Anthony Prieto/Bloomberg via Getty Images

Z danych Departamentu Energii USA wynika, że zapasy w Strategicznej Rezerwie Ropy Naftowej USA spadły do 319,5 mln baryłek. To najniższy poziom od kwietnia 1983 r. – podaje Reuters.

Tylko w ubiegłym tygodniu rezerwy skurczyły się o 6,2 mln baryłek.

Spadek poziomu strategicznych rezerw to efekt zobowiązania, które podjęły 32 kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energetyki, w tym Stany Zjednoczone. W obliczu rosnących cen ropy i niedoboru surowca spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie postanowiły stopniowo wypuścić na rynek 400 mln baryłek ropy, co oznacza 1/3 rezerw MAE i największe uwolnienie rezerw w historii. Ponad 170 mln baryłek przypadło na USA.

Od początku wojny łączne zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych, wliczając te komercyjne i strategiczne, spadły o 121 mln baryłek do poziomu 734 mln baryłek według stanu na 26 czerwca. To z kolei najniższy poziom od 1984 r.

Źródło: Reuters

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