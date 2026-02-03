549 szkół w całej Polsce zamkniętych z powodu mrozów

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za niemal połowę przypadków odpowiada Mazowsze.

Na Mazowszu dyrektorzy 217 szkół zdecydowali się na zawieszenie zajęć. W województwie pomorskim lekcje odwołało 153 placówki, w warmińsko-mazurskim 74, w podlaskim 71, w lubelskim 14, w wielkopolskim 9, w lubuskim – 6, w świętokrzyskim – 4, a w śląskim – 1.

„W części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze” – dodaje resort edukacji.

We wtorek w 10 województwach obowiązują ostrzeżenia z powodu silnych mrozów. Najzimniej jest w województwie podlaskim oraz znacznej części lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązują tam ostrzeżenia II stopnia.

Zgodnie z prawem temperatura w szkołach, w których odbywają się zajęcia, musi wynosić co najmniej 18 st. C. W przeciwnym przypadku dyrektor jest zobowiązany zawiesić zajęcia. Może też je zawiesić – za zgodą organu prowadzącego – gdy temperatura na zewnątrz w dwóch poprzednich dniach wynosiła o godz. 21 –15 st. C lub mniej, a także gdy występują zdarzenia potencjalnie zagrażające zdrowiu uczniów.

Jeśli jednak zawieszenie trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor musi zorganizować naukę zdalną.

Źródło: PAP