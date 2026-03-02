555 ofiar izraelsko-amerykańskich nalotów. Raport Czerwonego Półksiężyca
Rośnie liczba ofiar ataków na Iran. Według najnowszych danych irańskiego Czerwonego Półksiężyca zginęło co najmniej 555 osób. Organizacja informuje o nalotach na 131 miast w całym kraju.
W sobotę organizacja informowała o 201 ofiarach śmiertelnych. Jednocześnie podkreślono, że naloty objęły łącznie 131 miast na terenie Iranu.
Ofiary w prowincji Fars
O sytuacji na południowym zachodzie kraju poinformowała agencja Tasnim. Według jej danych od początku nalotów w prowincji Fars zginęło 35 osób. Agencja zaznaczyła, że liczba ofiar może wzrosnąć. Powodem są trwające ataki powietrzne.
Naloty na cele w Iranie rozpoczęły w sobotę rano Izrael oraz Stany Zjednoczone. W odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki na terytorium Izraela oraz na amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.
Źródło: PAP/XYZ