555 ofiar izraelsko-amerykańskich nalotów. Raport Czerwonego Półksiężyca

Rośnie liczba ofiar ataków na Iran. Według najnowszych danych irańskiego Czerwonego Półksiężyca zginęło co najmniej 555 osób. Organizacja informuje o nalotach na 131 miast w całym kraju.

W sobotę organizacja informowała o 201 ofiarach śmiertelnych. Jednocześnie podkreślono, że naloty objęły łącznie 131 miast na terenie Iranu.

#اطلاعیه شماره ۴ هلال‌احمر:



#شهادت ۵۵۵ نفر از هموطنان در حملات صهیونیستی-آمریکایی به خاک کشورمان / تداوم امدادرسانی و آمادگی #هلال‌احمر با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار امدادگر / سامانه ۴۰۳۰ فعال شد pic.twitter.com/5sORurGr4z — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 2, 2026

Ofiary w prowincji Fars

O sytuacji na południowym zachodzie kraju poinformowała agencja Tasnim. Według jej danych od początku nalotów w prowincji Fars zginęło 35 osób. Agencja zaznaczyła, że liczba ofiar może wzrosnąć. Powodem są trwające ataki powietrzne.

Naloty na cele w Iranie rozpoczęły w sobotę rano Izrael oraz Stany Zjednoczone. W odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki na terytorium Izraela oraz na amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

