Administracja skarbowa przeprowadziła w 2025 r. ponad 2,6 mln działań kontrolnych

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w 2025 r. przeprowadziła więcej działań kontrolnych niż w 2024 r. KAS zwraca jednak uwagę, że więcej przeprowadzono mniej dotkliwych dla podatnika czynności sprawdzających, a liczba kontroli – celno-skarbowych oraz podatkowych – spadła w porównaniu z poprzednim rokiem.

Łącznie w 2025 r. KAS przeprowadziła 2,64 mln działań kontrolnych. Wartość ustaleń dokonanych przez skarbówkę wzrosła do 19,05 md zł z 14,76 mld zł w 2024 r. Wzrost ustaleń z działań kontrolnych w 2025 r. wyniósł 29,1 proc. w porównaniu z 2024 r. W tym samym czasie liczba działań kontrolnych wzrosła o 9,4 proc.

To efekt skupienia się „na zwiększeniu efektywności kontroli przy spadku ich ogólnej liczby" i „stawiania na czynności sprawdzające" – uważa KAS.

„KAS kontynuuje proces ukierunkowania kontroli celno-skarbowej, zgodnie z jej przeznaczeniem, na wykrywanie i dokumentowanie oszustw, przestępstw związanych z podatkami, a nie kontrolowanie przedsiębiorców popełniających błędy. Takie podejście z założenia skutkuje spadkiem liczby kontroli. Jednocześnie rośnie liczba i ustalenia dokonywane w czynnościach sprawdzających" – wskazuje KAS.

Podano także, że w 2025 r. skarbówka najczęściej kontrolowała takie branże jak gastronomia, budownictwo, warsztaty samochodowe, beauty oraz handel w internecie.

Mniej kontroli, więcej czynności sprawdzających

Kwota ustaleń dokonana w toku kontroli celno-skarbowych wzrosła w porównaniu do 2024 r. z 6,52 mld zł do 4,45 mld zł. Wzrost ustaleń nastąpił we wszystkich podatkach. Nastąpił też wzrost wpłat z kontroli celno-skarbowej o 18,5 proc. (z 1,7 mld zł do 2 mld zł) – podano w komunikacie.

Jeśli chodzi o kontrole podatkowe, ich liczba spadła z ponad 9,8 tys. w 2024 r. do 8,7 tys. w 2025 r. (spadek o 11,3 proc.). „Spadek ten spowodowany jest zwiększoną liczbą realizowanych czynności sprawdzających, zalecono bowiem, aby w pierwszej kolejności były podejmowane czynności sprawdzające, wyjaśniające itp., a wszczynanie kontroli podatkowej miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne" – wskazuje KAS.

W 2025 r. kwoty w ramach czynności sprawdzających wzrosły o ponad 2,4 mld zł w stosunku do 2024 r. (wzrost o blisko 28 proc.). Liczba przeprowadzonych czynności wzrosła o ponad 228 tys. (9,6 proc.).

Wzrosła także liczba wykrytych fikcyjnych faktur – o 29,2 proc. w ujęciu rocznym. W 2025 r. wykryto ich 376,8 tys., co jest najwyższym wynikiem od kilku lat – podaje administracja skarbowa. Wartość tych fikcyjnych faktur wyniosła 10,9 mld zł.