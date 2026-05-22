Oferta przejęcia wszystkich akcji InPostu startuje 26 maja

Oferta przejęcia wszystkich akcji InPostu przez Advent, FedEx, A&R i PPF po cenie 15,60 euro za sztukę potrwa od 26 maja do 27 lipca 2026 r. – poinformował InPost w komunikacie.

Okres okres trwania oferty może zostać przedłużony zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy InPostu planowane jest na 29 czerwca. Finalizacja transakcji oczekiwana jest w drugiej połowie 2026 r. W komunikacie podano, że zarząd InPost poprzez specjalny komitet popiera transakcję i rekomenduje przyjęcie oferty.

Podano także, uzyskana została już część zezwoleń organów regulacyjnych, a pozostałe procedury mają zostać zakończone w drugim półroczu 2026 r. Wskazano także, że transakcja uzyskała poparcie akcjonariuszy reprezentujących 48 proc. akcji spółki znajdujących się w obrocie.

Warunki oferty pozostają niezmienione w stosunku do tych zakomunikowanych 9 lutego. Wtedy ogłoszono, że fundusz private equity Advent International, A&R Investments (spółka inwestycyjna założona przez Rafała Brzoskę), PPF (czeski holding inwestycyjny) oraz FedEx Corporation zawarły umowę dotyczącą oferty przejęcia.

Cena 15,60 euro za akcję, którą także wtedy ogłoszono, była powyżej kursu InPostu na zamknięciu w piątek 6 lutego, poprzedzającym ogłoszenie oferty. Wynosiła ona 13,38 euro. Cena w ofercie oznacza, że konsorcjum wycenia InPost na 7,8 mld euro.

5,9 mld euro ma zostać pokryte gotówką. Pozostałą część finansowania ma zapewnić konsorcjum banków w postaci długoterminowych kredytów.

Po finalizacji oferty FedEx ma mieć taki sam pakiet akcji w InPoście jak Advent. InPost ma zachować pełną niezależność, a główna siedziba firmy pozostanie w Polsce. Na czele spółki w dalszym ciągu będzie stał Rafał Brzoska. Inwestycja ma wesprzeć rozwój InPostu, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich.

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.