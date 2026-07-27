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27.07.2026 16:20

Aero Gearbox zainwestuje blisko 170 mln zł. Osiągnięto rekordowe inwestycje w mieleckiej SSE

Spółka Aero Gearbox zainwestuje blisko 170 mln zł w rozbudowę i modernizację zakładu w Ropczycach na Podkarpaciu. Decyzja znacząco przyczyniła się do osiągnięcia rekordowych nakładów inwestycyjnych w ramach mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przekraczając 1 mld zł w I półroczu 2026 r.

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W poniedziałek Aero Gearbox otrzymało pozytywną decyzję o finansowaniu w wysokości blisko 170 mln zł fot. Gettyimages

W poniedziałek, 27 lipca, podjęto decyzję o strategicznych inwestycjach spółki Aero Gearbox. Środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury oraz wdrożenie rozwiązań technologicznych, umożliwiających produkcję komponentów do systemów kontroli lotu.

– Po pierwsze jest to dywersyfikacja naszej produkcji, bo na dziś jesteśmy producentem i dostawcą układów przeniesienia napędów. Tutaj dywersyfikujemy naszą produkcję na układy sterowania lotem, także w samolotach wojskowych. Otwiera nam to możliwości pozyskiwania kolejnych klientów, tworzenia kolejnych produktów i programów – powiedział Grzegorz Inglot, dyrektor Aero Gearbox.

Zakład aktualnie zatrudnia 175 osób. We wniosku o wsparcie zadeklarowano utworzenie 10 nowych stanowisk. Jednak do końca 2027 r., rzeczywiste zapotrzebowanie kadry może przekroczyć 100 pracowników.

Dezycja dla Aero GearBox jest 15. decyzją w I półroczu br., wydaną przez oddział Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu, który zarządza specjalną strefę ekonomiczną w regionie.

– Jeżeli przekroczyliśmy miliard złotych po pierwszym półroczu, to już jest wynik bardzo dobry, bardzo zbliżony do tego, co osiągnęliśmy w ogóle w całym 2025 roku – zaznaczył Łukasz Kotapski, wiceprezes zarządu ARP.

Jak podaje dyrektor mieleckiego oddziału ARP Wiktor Cichoń, osiągnięta kwota jest rekordem w historii strefy. Dotychczas strefa wsparła ok. 30 projektów z branży lotniczej o łącznej wartości prawie 4 mld zł. Dodatkowo, projekty zatwierdzone w I półroczu br. przełożą się na utworzenie ponad 200 nowych miejsc pracy.

Tegoroczne inwestycje cechują się większym udziałem kapitału zagranicznego. Nie tylko sektor lotniczy i obronny może liczyć na wsparcie, ale również firmy z branży dronowej, logistycznej oraz przetwórstwa żywnościowego.

Źródło: PAP

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