Afera Epsteina w Polsce. Prokuratura Krajowa powołała zespół śledczy

W Prokuraturze Krajowej powstał zespół śledczy do zbadania działalności międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym małoletnich. Sprawa dotyczy m.in. możliwych polskich wątków tzw. afery Epsteina i działalności grupy w latach 2005–2018.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa powołała zespół śledczy nr 5 do spraw międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zespół ma badać działalność struktur działających w Stanach Zjednoczonych, Polsce oraz innych krajach.

O decyzji poinformował rzecznik PK Przemysław Nowak, wskazując, że zespół został powołany przez prokuratora krajowego Dariusz Korneluk. W skład zespołu weszło trzech doświadczonych prokuratorów Prokuratury Krajowej, którzy mają prowadzić postępowanie przygotowawcze.

Śledztwo ma dotyczyć działalności zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, w której mieli uczestniczyć także obywatele Polski. Według prokuratury grupa werbowała osoby małoletnie, wprowadzając je w błąd co do możliwości kariery w agencjach mody, a następnie wykorzystywała je seksualnie.

Sprawa pozostaje w bezpośrednim związku z postępowaniami dotyczącymi Jeffrey Epstein, amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego. Do badania polskich wątków tej afery wcześniej powołano zespół analityczny, któremu przewodniczy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Impulsem do intensyfikacji działań były m.in. dokumenty opublikowane pod koniec stycznia przez amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości – łącznie około 3 mln stron akt. Na początku lutego premier Donald Tusk mówił publicznie o informacjach wskazujących na kontakty z Krakowa z Epsteinem oraz o możliwym werbowaniu polskich kobiet i dziewcząt.

Szef rządu zapowiedział wówczas szczegółową analizę wszystkich dostępnych dokumentów, a w razie potrzeby także wystąpienie do strony amerykańskiej o materiały nieujawnione, które mogą dotyczyć polskich pokrzywdzonych lub polskich śladów w sprawie. Podkreślał konieczność szybkiego i rzetelnego działania prokuratury oraz służb specjalnych.

Jak wyjaśniał minister Żurek, zespół analityczny analizuje dokumenty dostępne publicznie, natomiast nowo powołany zespół śledczy ma kompetencje do wszczynania postępowań, prowadzenia przesłuchań oraz występowania – w ramach międzynarodowej pomocy prawnej – do Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o przekazanie materiałów niedostępnych w internecie. Oba zespoły mają w dalszym etapie współpracować przy prowadzeniu sprawy.

Źródło: PAP