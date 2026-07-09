Airbus otwiera w Polsce centrum inżynieryjne

Airbus, europejski producent samolotów odrzutowych, ogłosił budowę nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie. Inwestycja ma wystartować jesienią tego roku.

Airbus, europejski producent samolotów odrzutowych, ogłosił budowę nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie. Fot. materiały prasowe Airbus

Centrum Airbusa będzie strategicznym dla producenta ośrodkiem badań. Rozpoczęcie działania obiektu planowane jest na październik 2026 r. Ośrodek ma wspierać działania europejskiego producenta: od projektowania, modelowania, analizy i certyfikacji. Zatrudnieni w krakowskim centrum inżynierowie mają mieć bezpośredni wgląd w globalne projekty Airbusa.

Producent wskazuje, że otwarcie nowego centrum to krok w stronę zacieśniania współpracy z polskimi uczelniami i ma pomóc w pozyskiwaniu talentów w tej części Europy.

W Polsce Airbus jest obecny od 25 lat, a w ostatnich latach zwiększył zatrudnienie do tysiąca osób. Głównie w Warszawie – tam działa głównie w produkcji wiązek i wsparciu serwisowym (MRO). Producent rozwinął w ostatnim czasie także działalność w obszarze projektowania i testowania śmigłowców w Łodzi, a także w spółce Skywise w Gdańsku, działającej jako europejskie centrum produkcji danych lotniczych.

Airbus nie chce na tym poprzestawać. Producent wskazuje, że rośnie z każdym rokiem. Do 2030 r. chce mieć mieć w Polsce ponad 1,5 tys. zatrudnionych pracowników (ponad połowę więcej niż obecnie) i generować pośrednio 19 tys. miejsc pracy.

Planujemy kontynuację tematu.