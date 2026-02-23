Akcje Novo Nordisk toną. Lek na zmniejszenie wagi okazał się gorszy od konkurencyjnego

Kurs akcji Novo Nordisk spadł o 15 proc. To efekt tego, że jego najnowszy lek, który ma pomóc zmniejszyć wagę, okazał się mniej skuteczny od konkurencji z Eli Lilly.

Duńska firma przyznała dziś w oświadczeniu – jak podaje CNBC – że jej najnowszy lek CagriSema zawiódł w starciu z produktem konkurencyjnej firmy Eli Lilly po 84 tygodniach testów. Okazało się bowiem, że pacjenci, którzy zażywali produkt Novo Nordisk, osiągnęli wagę niższą o 23 proc., podczas gdy pacjenci zażywający medykament Eli Lilly ważyli o 25,5 proc. mniej.

Okazuje się też, że leki Mounjaro i Zepbound, mające pomóc w walce z otyłością, które Eli Lilly oparła na tirzepatydzie jako substancji aktywnej, wyprzedziły w USA na receptach Ozempic i Wegovy od Novo Nordisk. Te leki oparte są zaś na semaglutydzie.

Dane te doprowadziły do tego, że akcje Novo Nordisk spadły o 15 proc. do 256 koron duńskich. To zaś jest najniższy poziom od czerwca 2021 r. Z kolei notowania Eli Lilly wzrosły przed sesją o 3,5 proc.

Novo Nordisk zapewnia, że przeprowadzi kolejne testy swojego nowego leku. M.in. chce zwiększyć jego dawki. Jest to bowiem całkowicie nowe podejście do leków na otyłość. Łączy bowiem zarówno semaglutyd, jak i kagrilintyd, czyli hormon z trzustki, który wpływa na apetyt. W teorii miało to sprawić, że lek będzie bardziej skuteczny przy mniejszej dawce niż w przypadku wcześniejszych produktów. Testy jednak wykazały, że jest gorszy od środków już dostępnych na rynku.

