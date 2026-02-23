Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 13:21

Akcje Novo Nordisk toną. Lek na zmniejszenie wagi okazał się gorszy od konkurencyjnego

Kurs akcji Novo Nordisk spadł o 15 proc. To efekt tego, że jego najnowszy lek, który ma pomóc zmniejszyć wagę, okazał się mniej skuteczny od konkurencji z Eli Lilly.

Duńska firma przyznała dziś w oświadczeniu – jak podaje CNBC – że jej najnowszy lek CagriSema zawiódł w starciu z produktem konkurencyjnej firmy Eli Lilly po 84 tygodniach testów. Okazało się bowiem, że pacjenci, którzy zażywali produkt Novo Nordisk, osiągnęli wagę niższą o 23 proc., podczas gdy pacjenci zażywający medykament Eli Lilly ważyli o 25,5 proc. mniej.

Okazuje się też, że leki Mounjaro i Zepbound, mające pomóc w walce z otyłością, które Eli Lilly oparła na tirzepatydzie jako substancji aktywnej, wyprzedziły w USA na receptach Ozempic i Wegovy od Novo Nordisk. Te leki oparte są zaś na semaglutydzie.

Dane te doprowadziły do tego, że akcje Novo Nordisk spadły o 15 proc. do 256 koron duńskich. To zaś jest najniższy poziom od czerwca 2021 r. Z kolei notowania Eli Lilly wzrosły przed sesją o 3,5 proc.

Novo Nordisk zapewnia, że przeprowadzi kolejne testy swojego nowego leku. M.in. chce zwiększyć jego dawki. Jest to bowiem całkowicie nowe podejście do leków na otyłość. Łączy bowiem zarówno semaglutyd, jak i kagrilintyd, czyli hormon z trzustki, który wpływa na apetyt. W teorii miało to sprawić, że lek będzie bardziej skuteczny przy mniejszej dawce niż w przypadku wcześniejszych produktów. Testy jednak wykazały, że jest gorszy od środków już dostępnych na rynku.

Novo Nordisk idzie na sądową wojnę z Hims and Hers
Logo Novo Nordisk
Akcje Novo Nordisk runęły po złych informacjach z testów najnowszego leku na otyłość tej firmy. Fot. Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Metro pod obserwacją? „Incydent spełnia kryteria zorganizowanej operacji”
W miniony weekend grupa osób wtargnęła na teren jednej ze stacji warszawskiego metra i zdewastowała wagony. To tylko incydent z udziałem graficiarzy czy test bezpieczeństwa ważnego środka transportu w stolicy?
21.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kandydatem na premiera raczej nie będzie. O co walczy Mateusz Morawiecki?
O byłym premierze nie mówi się już jako o ewentualnym kandydacie PiS na premiera. Mimo to Morawiecki nie ustępuje pola partyjnym rywalom z konkurencyjnej frakcji.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026