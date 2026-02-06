Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 10:53

Akcje Stellantis poszły w dół o 20 proc. To efekt kosztów restrukturyzacji działalności

Akcje Stellantis idą ostro w dół na giełdzie w Mediolanie. Firma przyznała bowiem, że koszt restrukturyzacji jest bardzo wysoki i ma przyspieszyć wprowadzenie na rynek hybryd i elektryków.

W dół, jak tłumaczy CNBC, poszły także akcje innych francuskich firm motoryzacyjnych, choć spadki były niższe niż w przypadku Stellantis. Renault tracił bowiem 2 proc., a Valeo i Forvia około 1,2 proc.

Inwestorów odstraszyły od Stellantis nie tylko koszty restrukturyzacji w wysokości 26 miliardów dolarów, ale także pierwsze przecieki z wyników finansowych za czwarty kwartał 2025. Firma ma bowiem zanotować stratę netto. Dlatego wstrzymała dywidendę za 2026 oraz planuje zdobyć pięć miliardów euro, emitując hybrydowe obligacje.

W 2026 firma planuje jednocyfrowy wzrost procentowy zysku netto oraz jednocyfrowy wzrost skorygowanej marży operacyjnej.

Koszty restrukturyzacji, które dziś ogłosiliśmy, odpowiadają przeszacowaniu tempa transformacji energetycznej, która oddaliła nas od rzeczywistych potrzeb, oczekiwań i marzeń naszych klientów” – napisał w oświadczeniu prezes firmy Antonio Filosa. Dodał też, że są one efektem poprzednich, nieudanych restrukturyzacji firmy.

Wśród działań, które mają naprawić sytuację Stellantis, wymienił m.in. „największe inwestycje w historii marki w USA”, które wyniosą ponad 13 miliardów dolarów w ciągu najbliższych czterech lat i mają stworzyć około 5 tys. miejsc pracy. Do tego Filosa zapowiada premiery 10 nowych modeli oraz skasowanie tych produktów, które nie przynoszą oczekiwanych zysków.

Firma ma nadzieję, że wszystkie te zmiany strategiczne pozwolą na wyprowadzenie jej na prostą. W drugiej połowie 2025 udziały firmy w amerykańskim rynku wzrosły do 7,9 proc., a spółka utrzymała drugie miejsce na rynku unijnym. Jednocześnie jednak akcje tracą mocno na wartości. Tylko w 2025 spadły o prawie 25 proc., a w 2024 o 40,5 proc. W tym roku akcje straciły już 13 proc. na wartości.

Fatalny dzień dla akcji Volvo. Koncern opublikował słabe wyniki
Fabryka Stellantis w Tychach
Stellantis wydało 26 miliardów dolarów na restrukturyzację koncernu. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Maspex planuje kolejną akwizycję w Rumunii. „Grupa przeciera szlaki wielu innym polskim firmom”
Purcari Wineries ze stajni Grupy Maspex ma kolejny plan akwizycyjny. Firma złożyła ofertę dotyczącą potencjalnego kupna 100 proc. udziałów rumuńskiego producenta wina z regionu Dealu Mare. – Cel został dobrze dobrany, w naturalny sposób uzupełnia ofertę produktową Maspeksu, a wykorzystanie istniejących relacji handlowych eliminuje ryzyko finansowe – ocenia Ryszard Wojtkowski, prezes zarządu Resource Partners.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polak na czele unijnej agencji nadzorczej. Kim jest Damian Jaworski i z czym się zmierzy
Pół roku rekrutacji. Kilka etapów przesłuchań. Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Od 1 kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zyska nowego dyrektora wykonawczego. Damian Jaworski spróbuje znaleźć sposób na wzmocnienie nadzoru nad problematycznymi ubezpieczycielami z działalnością transgraniczną.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
6 proc. i więcej – tyle można dziś zarobić na najlepszych lokatach półrocznych. To więcej niż na lokatach rocznych i bez konieczności długiego zamrażania pieniędzy. Sprawdziliśmy oferty banków i wybraliśmy 8 najlepszych lokat na luty 2026 r.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Think Tank The Company. Startuje organizacja przedsiębiorców, która ma rozkręcić Polskę. „Administracja może działać tak sprawnie, jak najlepsze firmy”
Najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu zakładają nowy, apolityczny Think Tank The Company. Ma on połączyć doświadczenie przedsiębiorców z profesjonalnymi analizami ekspertów i stworzyć w ten sposób zarówno wsparcie dla innowacji, jak i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
WIG20 na solidnym plusie. KGHM wyróżnił się pozytywnie na parkiecie. Dzień na GPW 3 lutego 2026
To był dobry dzień dla inwestorów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć udziałowcy spółki KGHM.
03.02.2026