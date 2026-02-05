Fatalny dzień dla akcji Volvo. Koncern opublikował słabe wyniki

Akcje Volvo idą aż o 19 proc. w dół. To efekt bardzo słabych wyników finansowych producenta samochodówza ostatni kwartał 2025.

Szwedzki producent, który należy do chińskiego koncernu Geely, podał, że w czwartym kwartale 2025 zysk operacyjny Volvo spadł aż o 60 proc. do 1,8 miliarda koron szwedzkich (ok. 200 milionów dolarów) rdr.

– Mamy bardzo trudny rynek, zwłaszcza w Chinach, z silną chińską konkurencją. Wszyscy nasi europejscy koledzy mają ten sam problem – tłumaczył na antenie CNBC Håkan Samuelsson, szef Volvo . Wskazał choćby na zakończenie dopłat do samochodów elektrycznych w Chinach i w USA.

Jeśli trend spadkowy akcji Volvo się utrzyma i kurs będzie szedł w dół o więcej niż 11,2 proc. w ciągu całej sesji, będzie to najgorszy dzień na giełdzie w historii Volvo.

CNBC dodaje, że firmę czeka trudny rok. Chodzi m.in. o cła na samochody, wprowadzone przez Donalda Trumpa. O ile wynoszą one 15 proc. i są niższe od pierwotnie planowanych przez USA 30 proc., to i tak jest to duży cios dla europejskich producentów samochodów, zwłaszcza tych, którzy nie mają fabryk w USA.

Volvo tłumaczy więc, że mimo zwiększenia produkcji nowego elektrycznego SUV-a EX60, przed firmą będą trudne czasy — zarówno ze względu na tanią chińską konkurencję, jak i na cła oraz spadający popyt na samochody Volvo.