Akcjonariusze Warner Bros. zatwierdzili sprzedaż firmy Paramount Skydance

Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zdecydowaną większością głosów przyjęli ofertę Paramount Skydance. Transakcja warta jest 110 miliardów dolarów. W jej wyniku właściciela zmieni też polski TVN.

Paramount w cenie 31 dolarów za akcję dostanie platformę streamingową HBO Max, studia filmowe Warner Bros. oraz stacje telewizyjne – m.in. CNN i TVN.

– Dzisiejsza zgoda akcjonariuszy to kolejny kluczowy krok w kierunku sfinalizowania tej historycznej transakcji, która przyniesie naszym akcjonariuszom wyjątkową wartość. Będziemy kontynuować współpracę z Paramount, aby dokończyć pozostałe etapy tego procesu, który doprowadzi do stworzenia wiodącej firmy medialno-rozrywkowej nowej generacji – oznajmił szef WBD David Zaslav.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału 2026. Jeśli do tego nie dojdzie, to akcjonariusze WBD dostaną 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Fuzja jednak nie będzie łatwa – dochodzenie w jej sprawie zapowiedział prokurator generalny Kalifornii Rob Ronta. Przeciw niej protestują także aktorzy i reżyserzy. W liście otwartym napisali, że przejęcie będzie szkodliwe dla Hollywood.

Dochodzenie zapowiedział też brytyjski urząd antymonopolowy (obie firmy działają na tamtym rynku), a także antymonopolowy dział amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Urzędnicy zapowiadają, że nie przymkną oka na transakcję ze względu na polityczne powiązania Paramount. Firma jest kierowana przez Davida Ellisona, syna szefa Oracle Larry’ego Ellisona, który mocno wspiera Donalda Trumpa.

Od początku drugiej kadencji Trumpa Ellisonowie nie tylko przejęli Paramount, ale także są częścią konsorcjum, które przejęło amerykańskiego TikToka od jego chińskiego właściciela.