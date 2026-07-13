Aktor Sam Neil nie żyje. Świat zapamięta go na zawsze z roli w „Parku jurajskim”

Nie żyje Sam Neill, nowozelandzki aktor znany z ról w filmach takich jak „Park jurajski” i „Fortepian” oraz serialu „Peaky Blinders” – poinformowała w poniedziałek jego rodzina. Miał 78 lat.

Sam Neil w ikonicznej scenie z „Parku Jurajskiego". To jeden z najbardziej dochodowych filmów w historii kina. Fot. Universal/Getty Images

„Z ogromnym smutkiem rodzina Sama Neilla informuje o jego śmierci, która nastąpiła w poniedziałek 13 lipca w Sydney w Australii. Sam odszedł w otoczeniu rodziny, z godnością, która charakteryzowała całe jego życie” – przekazała rodzina w oświadczeniu opublikowanym na koncie aktora w serwisie Instagram.

Dodano, że „strata była nagła i nieoczekiwana, ale pocieszeniem jest fakt, że Sam pozostał wolny od choroby nowotworowej”. Nie podano przyczyny jego śmierci. Agencja Reutera przypomniała, że w kwietniu aktor, u którego w 2022 r. zdiagnozowano nowotwór krwi, poinformował, że nie ma raka.

Hołd zmarłemu aktorowi złożył premier Australii Anthony Albanese.

„Sam Neill zagrał w tak wielu ukochanych australijskich historiach i zdobył szczególne miejsce w sercach Australijczyków. Ironiczny i oschły, refleksyjny i lakoniczny, Sam walczył z chorobą z tą samą godnością, humorem i przekonaniem, które dodawały siły każdej jego roli. Będzie bardzo opłakiwany i długo wspominany. Niech spoczywa w pokoju" – napisał na platformie X.

Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts. Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance. He will be much… — Anthony Albanese (@AlboMP) July 13, 2026

Sam Neil zagrał w ponad 150 produkcjach filmowych

Sam Neill urodził się w 1947 r. w Irlandii Północnej jako Nigel John Dermot Neill. Jego matka była Angielką, a ojciec Nowozelandczykiem, który służył w armii brytyjskiej. W wieku 12 lat zaczął posługiwać się imieniem Sam, ponieważ w jego szkole było już kilku chłopców o imieniu Nigel.

Przełomowym momentem w jego karierze okazała się rola w filmie „Śpiące psy” z 1977 r., pierwszym nowozelandzkim filmie fabularnym, który trafił do amerykańskich kin. W kolejnych latach zagrał m.in. w filmach: „Moja wspaniała kariera”, „Omen III”, „Opętanie” czy „Polowanie na Czerwony Październik”. Międzynarodową rozpoznawalność zyskał w 1993 r., kiedy premierę miały dwa filmy z jego udziałem: „Park jurajski” Stevena Spielberga i „Fortepian” Jane Campion. W trakcie liczącej około 50 lat kariery zagrał w ponad 150 produkcjach.

Jak przypomniał portal dziennika „The Guardian”, Sam Neill wcielał się zarówno w niezapomniane role romantycznych bohaterów, jak i charyzmatycznych złoczyńców. Był jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Rogera Moore’a w roli Jamesa Bonda i wziął nawet udział w zdjęciach próbnych, ale ostatecznie przegrał z Timothym Daltonem.

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Źródło: PAP