Alior Bank: awaria usunięta. Systemy działają poprawnie

Awaria systemów i aplikacji Alior Banku, która wystąpiła we wtorek po południu została usunięta. Wszystkie systemy działają już poprawnie - poinformował wieczorem Alior Bank.

„Systemy działają już poprawnie. Funkcjonalności aplikacji zostały przywrócone” - poinformowało biuro prasowe Alior Banku.

Wcześniej bank informował, że systemy i aplikacje banku: Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro były niedostępne.

„Występują trudności w dostarczaniu kodów SMS do autoryzacji transakcji. Kontakt z infolinią i obsługa w placówkach banku również mogą być utrudnione. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem prawidłowego działania systemów” - informował bank.

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa PZU z 31,91-proc. akcji. Nationale-Nederlanden OFE ma 9,89 proc. akcji, Allianz OFE - 8,83 proc., Generali OFE - 5,13 proc., a 44,24 proc. mają pozostali akcjonariusze.

Źródło: PAP