Allegro pokazało wyniki za pierwszy kwartał. Dynamika w segmencie międzynarodowym przebiła oczekiwania grupy

Grupa Allegro miała 2,95 mld zł przychodów w pierwszym kwartale roku. To wzrost o 16,5 proc. rok do roku.

EBITDA grupy wyniosła 895 mln zł. Była o 25,1 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale 2025 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 931,8 mln zł.

Zysk operacyjny grupy Allegro wzrósł w pierwszym kwartale o 27,5 proc. i wyniósł 631,2 mln zł.

Grupa zanotowała zysk netto ma poziomie 341,1 mln zł. Był to wzrost o 15 proc. w ujęciu rocznym.

Allegro podało także, że liczba aktywnych kupujących na poziomie grupy spadła o 0,2 proc. do 20,4 mln. W Polsce zanotowano wzrost o 392 tys. w ujęciu rocznym, a w segmencie międzynarodowym liczba spadła o 395 tys. „Platformy Allegro przyciągnęły 1,2 mln nowych aktywnych kupujących w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co stanowi wzrost o 33,4 proc. r/r. Wzrost ten został jednak z nawiązką zrekompensowany ubytkiem 1,6 mln aktywnych kupujących, którzy wcześniej robili zakupy tylko w Centrum Handlowym Mall North".

Wskaźnik GMV (wartość sprzedanych towarów brutto) z działalności w Polsce wzrósł w pierwszym kwartale o 11,6 proc. rok do roku, osiągając poziom blisko 16,49 mld zł. Jak wskazuje Allegro był to wzrost powyżej nominalnego wzrostu sprzedaży detalicznej w Polsce na poziomie 4,7 proc. w pierwszym kwartale.

Wartość GMV grupy Allegro, uwzględniając segment międzynarodowy, wzrosła o 12,8 proc. Przyspieszył przy tym wzrost na międzynarodowych platformach Allegro. „Dynamika w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech jest tak duża, że podnosimy oczekiwania całoroczne GMV dla segmentu International do 40-45 proc., a przychodów do 25-35 proc. W Polsce kontynuujemy innowacje i dbanie o wzrost i udziały rynkowe, utrzymując na razie niezmienioną prognozę i ostrożnie oczekując sygnałów co do popytu konsumenckiego w miarę rozwoju sytuacji geopolitycznej" – skomentował dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick.

Wcześniej Allegro zakładało, że GMV w 2026 r. w segmencie międzynarodowym wzrośnie o 35–40 proc., a przychody o 20–30 proc.

„Przyspieszający rozwój międzynarodowych platform Allegro i rosnąca liczba aktywnych kupujących za granicą sprawiły, że tempo wzrostu na poziomie grupy przewyższyło wyniki jej działalności w Polsce: skonsolidowany GMV wzrósł o 12,8 proc., przychody były wyższe o 16,5 proc., a skorygowany zysk EBITDA aż o 23,6 proc. rok do roku" – napisano w komunikacie Allegro. Wszystkie te wskaźniki zanotowały wzrosty ponad planowane tempo na cały rok.

Osiągnięcie rentowności w segmencie międzynarodowym jest spodziewane w 2029 r. Jak podało Allegro w prezentacji, zarząd planuje przeznaczyć dodatkowe marże uzyskane na rynkach międzynarodowych na dalsze przyspieszenie wzrostu wartości GMV. Całkowite nakłady na działalność międzynarodową mają się mieścić w wyznaczonym na 2026 r. limicie wynoszącym 12 proc. skorygowanej EBITDA w Polsce.

Prognoza EBITDA skorygowana w 2026 r. została podtrzymana na poziomie 9–13 proc. wzrostu. W przypadku Polski wzrost tego wyniku ma wynieść 7–10 proc., a segmentu międzynarodowego 7–12 proc.

W całym 2026 r. grupa Allegro planuje łącznie 1,04–1,15 mld zł inwestycji (bez zmian wobec wcześniejszych założeń). 239 mln zł zainwestowano już w pierwszym kwartale.

Źródło: PAP/XYZ