Allegro i Meta rozpoczynają współpracę. Ogłoszenia z Allegro Lokalnie trafią na Facebook Marketplace

Allegro i Meta ruszają z współpracą. Ogłoszenia na Allegro Lokalnie będą mogły wyświetlać się za darmo na Facebook Marketplace.

By skorzystać z nowej opcji wyświetlenia, podczas wystawiania przedmiotu na aukcję trzeba zaznaczyć „wyświetl za darmo na Marketplace”. Co ważne, opcję tę można dodać także do już aktywnych ogłoszeń.

Aby skorzystać z nowej opcji, podczas tworzenia ogłoszenia na Allegro Lokalnie, wystarczy zaznaczyć pole „Wyświetl za darmo na Facebook Marketplace”. Funkcja dostępna jest również dla już aktywnych ogłoszeń. Z oferty mogą skorzystać jedynie osoby prywatne.

Na Marketplace pojawi się wtedy ogłoszenie, w którym widoczny będzie opis oferty i zdjęcia, a także imię sprzedawcy, login Allegro oraz miasto zamieszkania.

Allegro przypomina też, że podczas wystawiania przedmiotu obowiązują wszystkie zakazy i regulaminy zarówno platformy aukcyjnej, jak i zasady społeczności Mety. Nie wolno więc m.in. sprzedawać wyrobów medycznych czy żywych zwierząt.

Każdy użytkownik otrzymuje po 20 ogłoszeń na Marketplace z jednego konta. Przy czym w kategoriach „części motoryzacyjne” i „ogłoszenia motoryzacyjne” można wystawić jedynie po 5 ogłoszeń miesięcznie. Ogłoszenia w Mecie są darmowe, nadal obowiązują jednak wszystkie stawki Allegro przy wystawieniu i sprzedaży przedmiotu.

Allegro przypomina też, że sprzedaż, obsługa transakcji i komunikacja między sprzedawcą a kupującym odbywa się na platformie Allegro. Działa również darmowa dostawa Allegro Smart, a zakupy objęte są programem ochrony kupujących.

– Partnerstwo z Meta wzmacnia jeden z kluczowych elementów sprzedaży online – widoczność ogłoszeń, a jednocześnie wspiera popularyzację idei odsprzedaży i gospodarki cyrkularnej. Dzięki obecności ogłoszeń Allegro Lokalnie na Facebook Marketplace użytkownicy mogą zwiększyć zasięg swoich ofert, szansę na szybszą sprzedaż i podarowanie przedmiotom drugiego życia – tłumaczy Joanna Skowrońska, Project Manager Allegro Lokalnie. Firma dodaje też, że usługa jest obecnie w fazie testów, a obie firmy planują dalszy rozwój rozwiązania po zakończeniu etapu testowego.

