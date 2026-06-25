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NEWSROOM XYZ
25.06.2026 20:00

Allegro ogłosiło program skupu akcji własnych. Przeznaczy na to 800 mln zł

Allegro ogłosiło, że rozpoczyna realizację programu skupu akcji własnych w cenie do 45 zł za akcję. Celem skupu jest umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego spółki.

„Rada dyrektorów Allegro informuje, że działając w zakresie upoważnienia udzielonego przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 25 czerwca 2026 r., rada podjęła w dniu 25 czerwca 2026 r. uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu akcji własnych i przyjęciu pierwszej fazy jego realizacji poprzez transakcje na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" – podano w komunikacie giełdowym.

Maksymalna kwota przeznaczona na pierwszą fazę skupu wynosi 800 mln zł. Z kolei maksymalna cena nabycia akcji została ustalona na 45 zł. Spółka chce skupić maksymalnie ok. 42,1 mln akcji w ramach pierwszej fazy programu. Upoważnienie od walnego zgromadzenia to ok. 84,2 mln akcji.

Rozpoczęcie programu planowane jest nie wcześniej niż 15 lipca 2026 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż 25 czerwca 2027 r. Pierwsza faza skupu będzie prowadzona przez biuro maklerskie Erste.

Na zamknięciu w czwartek 25 czerwca kurs akcji Allegro wyniósł 37,575 zł za akcję.

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Allegro ogłosiło, że rozpoczyna realizację programu skupu akcji własnych w cenie do 45 zł za akcję. Fot. Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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