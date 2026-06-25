Allegro ogłosiło program skupu akcji własnych. Przeznaczy na to 800 mln zł
Allegro ogłosiło, że rozpoczyna realizację programu skupu akcji własnych w cenie do 45 zł za akcję. Celem skupu jest umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego spółki.
„Rada dyrektorów Allegro informuje, że działając w zakresie upoważnienia udzielonego przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 25 czerwca 2026 r., rada podjęła w dniu 25 czerwca 2026 r. uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu akcji własnych i przyjęciu pierwszej fazy jego realizacji poprzez transakcje na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" – podano w komunikacie giełdowym.
Maksymalna kwota przeznaczona na pierwszą fazę skupu wynosi 800 mln zł. Z kolei maksymalna cena nabycia akcji została ustalona na 45 zł. Spółka chce skupić maksymalnie ok. 42,1 mln akcji w ramach pierwszej fazy programu. Upoważnienie od walnego zgromadzenia to ok. 84,2 mln akcji.
Rozpoczęcie programu planowane jest nie wcześniej niż 15 lipca 2026 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż 25 czerwca 2027 r. Pierwsza faza skupu będzie prowadzona przez biuro maklerskie Erste.
Na zamknięciu w czwartek 25 czerwca kurs akcji Allegro wyniósł 37,575 zł za akcję.
Polecamy:
- Marcin Kuśmierz po roku w Allegro: Podjąłem wiele ważnych i kontrowersyjnych decyzji (WYWIAD)
- Fundusz Permira chce sprzedać akcje Allegro. Kurs spółki idzie w górę
- Produktywność po powrocie pracowników do biura „znacznie wzrosła". Allegro podało liczby
- Pokój między Allegro i InPostem. Firmy zawieszają spór i podpisują ważny dokument