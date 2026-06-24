Produktywność po powrocie pracowników do biura „znacznie wzrosła". Allegro podało liczby

Produktywność pracowników Allegro wzrosła po wdrożeniu polityki powrotu do biura, a działalność na rynkach zagranicznych osiągnie rentowność w 2029 r. Tak wskazał zarząd spółki w odpowiedzi na pytania akcjonariusza przed zaplanowanym na czwartek walnym zgromadzeniem.

Pytania akcjonariusza dotyczyły kilku tematów, w tym akwizycji czeskiej platformy e-commerce Mall, szacunków dotyczących wskaźników i kosztów ekspansji zagranicznej, liczby pracowników oraz rentowności automatów paczkowych Allegro One Box.

Pytania o audyt po nieudanej integracji grupy Mall

Zarząd Allegro został zapytany o sprawę przejęcia czeskiego oddziału grupy Mall. O procesie przejęcia tej grupy i ostatecznym wyjściu Allegro z części rynków, na które platforma weszła po transakcji, pisaliśmy w styczniu w XYZ. Akcjonariusz zapytał zarząd, czy w związku z przejęciem czeskich oddziałów grupy przeprowadzono audyt „w celu oceny, czy warunki transakcji były zgodne z zasadami rynkowymi i leżały w najlepszym interesie akcjonariuszy".

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Jak podano w odpowiedzi, doradcy zewnętrzni byli zaangażowani w proces samej transakcji, zarząd był wspierany przez dwie firmy konsultingowe oraz uzyskał opinię o uczciwości dotyczącą ceny przejęcia, a po transakcji przeprowadzono „niezależny

audyt wewnętrzny". Na podstawie jego ustaleń oceniono, że audyt zewnętrzny nie jest potrzebny – wskazano w komunikacie.

Allegro nie poddaje się, jeśli chodzi o ekspansję

W odpowiedzi na pytanie o wskaźniki, które skłoniłyby zarząd do wyjścia z rynku o słabych wynikach, Allegro wskazało, że „zarządzanie istniejącymi inwestycjami międzynarodowymi i potencjalnym rozszerzeniem zasięgu w przyszłości obejmuje elementy strategiczne, planowania finansowego i bieżącej wydajności".

„Strategicznie rzecz biorąc, długoterminowa wartość Allegro będzie znacznie wyższa, jeśli uda nam się wyeksportować nasz wysoce rentowny i stosunkowo lekki model biznesowy na kolejne rynki. Trzy rynki, na które już weszliśmy, powiększają polski rynek docelowy o ponad 25 mln mieszkańców, tj. o 67 proc." – wskazała spółka.

Jak dodano, kluczowe jest osiągnięcie rentowności, a także „ciągłe uczenie się i doskonalenie działań na nowych rynkach międzynarodowych". Inwestycje zagraniczne Allegro mają osiągnąć rentowność w 2029 r. – wskazano w odpowiedzi na pytania akcjonariusza.

Powrót do biura podbił produktywność

Zarząd został także spytany, jak uzasadnia obecny stosunek liczby pracowników do przychodów generowanych przez poszczególne rynki. W odpowiedzi stwierdzono, że w Allegro pracuje obecnie 5,9 tys. pracowników w Polsce i 600 pracowników poza Polską. „Decydując o lokalizacji pracowników odpowiedzialnych za procesy, bierzemy pod uwagę nie tylko aktualnie generowaną GMV, ale także etap rozwoju rynku" – wskazał zarząd.

W odpowiedzi na pytania akcjonariusza wskazano także, że zdecydowana większość pracowników Allegro pracuje obecnie w modelu hybrydowym z przewagą dni w biurze (4 dni w biurze, 1 dzień pracy zdalnej w tygodniu).

„Po wdrożeniu polityki powrotu do biura produktywność pracowników znacznie wzrosła. W okresie od marca do maja 2026 r. wskaźnik ten był o 15,9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" – podał zarząd. Produktywność zmierzono przy tym jako relację GMV, czyli łącznej wartości towarów sprzedanych na platformie, do liczby pracowników.

Allegro zdecydowało pod koniec 2025 r., że od nowego roku pracownicy będą mogli pracować zdalnie tylko jeden dzień w tygodniu. Decyzja odbiła się szerokim echem. O tym, że jest ona zgodna z celami grupy, prezes Allegro Marcin Kuśmierz mówił ostatnio w rozmowie z naszym portalem.

Co z Allegro One Box?

Kierujący swoje pytania do zarządu akcjonariusz pod lupę wziął też kwestię rentowności automatów paczkowych Allegro. „InPost pokazał, że sieć paczkomatów o skali około 10 tys. jednostek, korzystając z gęstości sieci i integracji logistycznej, może wygenerować około 1 mld zł zysku EBITDA. Allegro One Box wydaje się obecnie generować znacznie gorszy profil ekonomiczny" – wskazał.

W odpowiedzi zarząd podał, że „historyczne benchmarki dotyczące skali 10 tys. paczek odnoszą się do wcześniejszej fazy rozwoju rynku, kiedy krajobraz konkurencyjny był wysoce skoncentrowany". Wskazano także, że Allegro jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na koniec 2026 r., jakim było ponad 12 tys. lokalizacji automatów.

Zarząd nie podał, ile wynosi EBITDA Allegro One Box w przeliczeniu na automat. Zaznaczył za to, że „kluczowe jest, czy koszt przesyłki Allegro One obniża średni koszt przesyłki. W takim przypadku oszczędności pojawiają się z każdą dodatkową paczką wysłaną przez Allegro One (...). Koszty Allegro One i stawki płacone partnerom Allegro Delivery przynoszą oszczędności grupie" – wskazano.

Drogę do dalszych oszczędności ma otworzyć list intencyjny, podpisany niedawno przez spółkę z InPostem.

„Allegro One Box nie jest samodzielną firmą, dlatego naszym punktem odniesienia dla sukcesu nie jest bezpośrednie porównanie kosztów jednostkowych z InPost, ale raczej zdolność Allegro One do realizacji zamówień po koszcie strukturalnie niższym niż obowiązujące stawki rynkowe. Po dynamicznej fazie skalowania, sieć z powodzeniem i konsekwentnie realizuje ten cel od połowy 2025 r." – dodał zarząd w odpowiedzi na pytanie, czy Allegro One Box uda się osiągnąć ten poziom rentowności, który wykazuje InPost.

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