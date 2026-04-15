Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.04.2026
NEWSROOM XYZ
15.04.2026 11:01

Amazon chce zagrozić Starlinkowi. Gigant e-commerce przejął firmę satelitarną

Amazon poinformował, że przejmie za 11,57 mld dolarów (ok. 41,5 mld zł) firmę satelitarną Globalstar, co wpisuje się w plany rozwoju segmentu biznesu kosmicznego koncernu. Celem marki stworzonej przez Jeffa Bezosa jest rzucenie rękawicy Starlinkowi.

Jak informuje Reuters, na mocy porozumienia akcjonariusze Globalstara będą mogli sprzedać swoje aktywa za 90 dolarów za walor lub przeliczyć go jeden do 0,3210 akcji zwykłych Amazona. W zamian firma przejmie ponad dwadzieścia satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej oraz technologię, obsługującą chociażby funkcję „Emergency SOS”, z której korzystają użytkownicy smartfonów Apple. Chodzi o możliwość szybkiego wezwania służb ratunkowych i przekazania im swojej lokalizacji GPS.

Dla Amazona ogłoszone przejęcie wzmocni segment kosmiczny firmy. Obecnie sieć satelitów giganta e-commerce liczy ponad 200 jednostek na niskiej orbicie okołoziemskiej. Docelowo liczba ta ma wzrosnąć do 3200 do 2029 r., przy czym blisko połowa tego celu ma zostać zrealizowana jeszcze w bieżącym roku. Taka infrastruktura ma zostać wykorzystana do oferowania internetu satelitarnego, z którego pierwsi klienci mają skorzystać również w 2026 r.

Obecnym liderem w tej branży jest Starlink. Jak przypomina Reuters, firma założona przez Elona Muska dysponuje obecnie ponad 10 tys. satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Takie umiejscowienie jednostek jest kluczowe, ponieważ skraca czas transmisji danych w porównaniu do infrastruktury znajdującej się kilka tysięcy kilometrów wyżej.

Przejęcie Globalstara ma zostać zatwierdzone w przyszłym roku, po otrzymaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych.

Na zdjęciu logo Amazon na jednej z siedzib spółki. Fot. Klaus Galiano/Bloomberg via Getty Images
