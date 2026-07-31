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31.07.2026 16:54

Ambasador Rosji w Polsce otrzymał notę protestacyjną

Ambasador Rosji Gieorgij Michno został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), gdzie otrzymał notę protestacyjną – podał rzecznik resortu Maciej Wewiór. MSZ wezwało w piątek ambasadora Rosji w związku z rakietą, która w czwartek spadła na terytorium Polski.

rzecznik MSZ Maciej Wewiór
Ambasador Rosji Gieorgij Michno został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i otrzymał notę protestacyjną – podał rzecznik resortu Maciej Wewiór (na zdjęciu). Fot. PAP/Rafał Guz

– Ambasador usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli – podał rzecznik MSZ na konferencji prasowej.

Rosyjski dyplomata otrzymał notę protestacyjną z rąk podsekretarza stanu w MSZ i jednocześnie doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta Kupieckiego.

Strona polska zażądała „zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym”.

– Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy UE oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia – dodał rzecznik MSZ.

Podkreślił także, że spotkanie z ambasadorem Rosji było krótkie, trwało kilka minut.

– W takich sytuacjach nie ma przestrzeni na dłuższą dyskusję, to bardziej jest wręczenie noty. Tu zaznaczę, że takiego rodzaju pociski (Ch-101) są używane tylko i wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne. Ambasador oczywiście nie zgadzał się z samą ideą – powiedział Wewiór.

Zaznaczył, że Polska nie ma już rosyjskich konsulatów do zamknięcia – jak to miało miejsce m.in. w przypadku próby wysadzenia torów pod jadącym pociągiem.

– My nie zrywamy też relacji z naszym sąsiadem. Nie zgadzamy się z tym co robi, nie zgadzamy się z jego polityką, bardzo jasno pan ambasador usłyszał nasze stanowisko – dodał rzecznik MSZ.

Sam Michno, gdy opuszczał polskie MSZ, był pytany czy potwierdza, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Dyplomata odparł, że nie.

Źródło: PAP

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