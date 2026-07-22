AMD ogłasza strategiczne partnerstwo z Anthropic. Zamierza zainwestować w startup do pięciu miliardów dolarów

AMD ogłosiło strategiczne partnerstwo z Anthropic. W zamian za to, że startup wykorzysta sprzęt firmy o mocy obliczeniowej 2 GW, AMD zainwestuje w spółkę AI do pięciu miliardów dolarów.

AMD zawarło partnerstwo strategiczne z Anthropic. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Image

Anthropic wykorzysta układy Instinct MI450 w najnowszych rozwiązaniach serwerowych Helios. Pierwszy gigawat mocy obliczeniowej powstanie w pierwszej połowie 2027 roku.

Samo AMD to jeden z głównych beneficjentów boomu na AI. Produkuje bowiem układy graficzne, na których można trenować modele sztucznej inteligencji. O ile rynek zdominowały akceleratory Nvidii (firma ma około 95 proc. rynku centrów danych), o tyle AMD zaczyna się odgryzać. Firma zaprezentowała bowiem nowe systemy serwerowe Helios, które – według ekspertów – mogą jej pomóc zdobyć do 20 proc. rynku.

Wcześniej koncern zawarł umowę z rywalem Anthropic – OpenAI. W zamian za wdrożenie 6 gigawatów mocy obliczeniowej AMD, firma może otrzymać warrant na do 10 proc. akcji AMD.

Anthropic musi szybko zwiększyć moc obliczeniową pod swoje modele

Anthropic z kolei robi wszystko, by zwiększyć swoją moc obliczeniową. W kwietniu firma przyznała bowiem, że popyt na jej modele AI Claude jest tak duży, że mocno drenuje to infrastrukturę firmy, co z kolei wpływa na wydajność i jakość pracy AI dla jej użytkowników, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Odpowiada za to głównie Claude Code, czyli asystent AI wspierający programistów, który sam, za pomocą promptów, może pisać kod programu. W maju Anthropic poinformował, że całkowite roczne przychody firmy, liczone według bieżącego tempa sprzedaży, przekroczyły 47 mld dolarów – wyraźny wzrost względem około 9–10 mld dolarów przychodów osiągniętych w całym ubiegłym roku. Sam Claude Code osiągnął w tym czasie około 8 mld dolarów rocznych przychodów liczonych według bieżącego tempa sprzedaży.

Dlatego też w maju startup dogadał się ze SpaceX, by wykorzystać całość mocy obliczeniowej centrum danych firmy Elona Muska w Memphis w stanie Tennessee. Będzie to kosztowało Anthropic około 1,25 miliarda dolarów co miesiąc, aż do maja 2029 r.

Startup zawarł też podobne umowy na wydzierżawienie mocy obliczeniowej od Google i Amazon, a także rozmawia w tej sprawie z Metą.