Iran ogłasza zamknięcie cieśniny Ormuz. IRGC ostrzega statki

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w sobotę, że cieśnina Ormuz została zamknięta dla wszystkich statków. IRGC ostrzegł załogi jednostek, aby nie zbliżały się do strategicznego szlaku morskiego - wynika z depeszy agencji Reuters.



Marynarka Wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przekazała, że statki, które zbliżą się do cieśniny Ormuz, mogą narazić się na niebezpieczeństwo. Komunikat pojawił się w czasie rosnących napięć wokół porozumienia między USA a Iranem oraz zawieszenia broni w Libanie.

IRGC wskazuje na działania Izraela

Według oświadczenia cytowanego przez agencję Reuters decyzja o zamknięciu cieśniny ma być odpowiedzią na działania Izraela w Libanie. Teheran twierdzi, że doszło do naruszenia zawieszenia broni, które było elementem wstępnych ustaleń między USA a Iranem.



Wcześniej informację o zamknięciu cieśniny Ormuz podała irańska agencja Mehr. Powołała się ona na irański Sztab Generalny.

Przypomnijmy, że niebawem w Szwajcarii mają odbyć się rozmowy między przedstawicielami USA a Iranu. Amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli już do kraju. Prawdopodobnie na rozmowy dotrze także wiceprezydent USA, J.D. Vance.

Źródło: Reuters