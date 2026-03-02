Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 15:32

Amerykański tankowiec trafiony w ataku powietrznym w Bahrajnie

Tankowiec Stena Imperative został trafiony dwoma pociskami, gdy cumował w porcie w Bahrajnie. Na pokładzie wybuchł pożar, jednak został już opanowany. To pierwszy okręt pływający pod banderą USA, który został trafiony.

Statek został trafiony o godz. 3.57 czasu polskiego – wynika z informacji Reutersa. W wyniku trafienia na pokładzie wybuchł pożar. Został on jednak opanowany, a załoga – ewakuowana.

Wszyscy członkowie załogi są bezpieczni i ewakuowali się ze statku” – poinformowała firma Vanguard, zajmująca się zarządzaniem ryzykiem morskim.

Trafienie Stena Imperative to pierwszy znany przypadek uszkodzenia jednostki pływającej pod banderą Stanów Zjednoczonych. Okręt jest tankowcem chemicznym i produktowym. Został zbudowany w 2016 r.

Wcześniej w Zatoce Omańskiej tankowiec Mkd Vyom został zaatakowany przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi. W wyniku eksplozji zginął członek załogi, a statek stanął w ogniu. Okręt pływał pod banderą Wysp Marshalla.

Źródło: Reuters, PAP, XYZ

