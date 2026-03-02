Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
02.03.2026 13:16

Atak na tankowiec w Zatoce Omańskiej. Jedna osoba nie żyje

W Zatoce Omańskiej doszło do ataku na tankowiec Mkd Vyom. Jednostka została zaatakowana przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi. W wyniku eksplozji zginął członek załogi, a statek stanął w ogniu.

Jak poinformowało Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Omanie, do ataku doszło na wodach Zatoki Omańskiej. Celem był tankowiec Mkd Vyom, pływający pod banderą Wysp Marshalla.

Jednostka znajdowała się około 52 mil morskich od wybrzeża gubernatoratu Maskat. Według dostępnych informacji łódź z materiałami wybuchowymi uderzyła w statek. Następnie doszło do silnej eksplozji oraz pożaru w maszynowni.

W wyniku ataku zginął jeden z członków załogi. Pozostałe 21 osób zostało ewakuowanych. Służby nie podały na razie szczegółów dotyczących stanu zdrowia uratowanych marynarzy.

Przypomnijmy, w niedzielę agencja Reuters poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej. Do incydentów miało dojść po rozpoczęciu irańskich uderzeń odwetowych.

Źródło: PAP/XYZ

