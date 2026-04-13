Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.04.2026
13.04.2026 15:38

Amerykańskie ostrzeżenie dla statków. Rusza blokada morska Iranu

Dowództwo Centralne USA ostrzega załogi wszystkich statków na Bliskim Wschodzie. Od godz. 16 czasu polskiego każda jednostka wypływająca z irańskich portów lub płynąca w ich stronę będzie podlegać "przechwyceniu, zawróceniu i zajęciu”, niezależnie od flagi, pod jaką żegluje.

Według ostrzeżenia dozwolone będą dostawy materiałów humanitarnych, jak żywność i leki. Statki, które zadeklarują takie towary, będą jednak dokładnie sprawdzane. Blokada morska nie będzie dotyczyć jednostek, które płyną do i z innych krajów Zatoki Perskiej.

Blokadę zapowiedział Donald Trump po fiasku negocjacji z Iranem. Jego zdaniem to sposób na pozbawienie Teheranu dochodów ze sprzedaży ropy i nacisk na reżim. Prezydent zapowiedział też, że US Navy będzie ścigać tankowce i inne statki, które zapłacą haracz Iranowi za przepłynięcie Ormuz.

– Nadejdzie czas, kiedy będziemy mieli zasadę „wszyscy wchodzą i wychodzą”. Ale to nie będzie procent (ruchu). To nie będzie na zasadzie twój przyjaciel, sojusznik (przepłynie), to będzie na zasadzie „wszystko albo nic”. I to nie będzie zbyt odległe w czasie – mówił Trump na antenie "Fox News". Przyznał jednak, że takie działania utrzymają wysokie ceny ropy naftowej nawet do listopada.

Po tych zapowiedziach ceny ropy poszły w górę i znów przekroczyły barierę 100 dolarów za baryłkę.

Zawieszenie broni Iran i USA zawarły w nocy z wtorku na środę. Miało obowiązywać dwa tygodnie i doprowadzić do otwarcia kluczowego szlaku transportu ropy z Zatoki Perskiej – cieśniny Ormuz. Jest ona zamknięta praktycznie od wybuchu wojny 28 lutego. To spowodowało światowy kryzys paliwowy i podniosło ceny baryłki ropy do ponad 100 dolarów. W konflikcie zginęli już najważniejsi politycy i dowódcy wojskowi Iranu. Z kolei Teheran ostrzeliwał rakietami i dronami zarówno Izrael, jak i swoich arabskich sąsiadów.

W niedzielę prezydent Donald Trump postawił kolejne ultimatum Iranowi (z wcześniejszych się wycofywał i wielokrotnie zmieniał zdanie). W kolejnych swoich wpisach groził, że jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie, to on „zniszczy cywilizację”.

Fiasko rozmów delegacji USA i Iranu. J.D. Vance opuścił PakistanOr
Cieśnina Ormuz
USA wprowadzają blokadę morską Iranu. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
W Izraelu wraca kara śmierci. Ale tylko dla Palestyńczyków
Po ponad sześciu dekadach nieformalnego moratorium Izrael przywraca karę śmierci. Kneset przegłosował prawo, które nie tylko ułatwia wysyłanie skazanych na szubienicę, ale też drastycznie pogłębia…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
Arnold Schwarzenegger: historia człowieka, który zawsze wraca
Nie ma planu B i z wytrwałości uczynił swoją dewizę. Z siłowni do Hollywood, z planu filmowego do gabinetu gubernatora, z politycznego szczytu w sam środek osobistego kryzysu. Arnold Schwarzenegger…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wino droższe niż apartament w Paryżu. Inwestycja czy kaprys?
Są przedmioty, które przekraczają granicę luksusu i wchodzą w sferę mitu. Jest nim butelka Romanée-Conti 1945 – wina, które nie tylko zachwyca smakoszy, ale dziś funkcjonuje jak dzieło sztuki czy…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec Orbánistanu. Magyar nowym premierem, TISZA z większością konstytucyjną, a w Budapeszcie euforia (RELACJA Z WĘGIER)
Tańce, śpiewy, okrzyki i toasty – tak można opisać ostatnie godziny niedzielnego wieczoru w Budapeszcie. Mieszkańcy stolicy Węgier są świadkami historii, w którą nie wszyscy wierzyli. Skompromitowany…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Titanic i gladiatorzy w Metaverse. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
Od 10 kwietnia w Art Box Metaverse w warszawskiej Fabryce Norblina można zobaczyć dwie nowe wirtualne wystawy „Titanic – echa przeszłości” oraz „Gladiator – legendarna arena”. Dzięki nowej…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nowy prezes Grupy Azoty ma plan dla nawozowego giganta i zawiadamia służby
Grupa Azoty jeszcze w tym roku uruchomi potężną platformę handlową dla rolników, a do współpracy zaprosi także inne firmy działające w branży rolniczej. Jednocześnie nowy zarząd rozlicza poprzedników…
10.04.2026