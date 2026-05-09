09.05.2026 10:01

Amerykańskie spółki notują najmocniejsze tempo wzrostu zysków od 2021 r.

Amerykańskie spółki notują najwyższe tempo wzrostu zysków od odbicia po wybuchu pandemii w 2021 r. Odsetek spółek z indeksu S&P 500, których zyski przewyższyły oczekiwania oraz skala tych niespodzianek przewyższają średnie z poprzednich kwartałów – wynika z danych FactSet.

Do tej pory wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. opublikowało 89 proc. spółek objętych indeksem S&P 500. 84 proc. z tych spółek miało wyniki lepsze, niż szacowali analitycy. To rezultat wyższy od średniej z ostatnich pięciu lat, wynoszącej 78 proc. oraz średniej z ostatniej dekady, wynoszącej 76 proc.

W czwartym kwartale 2021 r. zyski lepsze od konsensusu zaraportowało 87 proc. spółek indeksu obejmującego 500 największych firm notowanych na giełdach w USA.

Jak wynika z danych FactSet, spółki S&P 500 raportują zyski o 18,2 proc. powyżej szacunków. Średnia za ostatnie 5 lat wynosi 7,3 proc., a za ostatnie 10 lat – 7,1 proc. W pierwszym kwartale 2021 r. wskaźnik wyniósł 22,2 proc.

Źródło: PAP

Amerykańskie spółki objęte indeksem S&P 500 notują najwyższe tempo wzrostu zysków od odbicia po wybuchu pandemii w 2021 r. Fot. GettyImages
