27.03.2026 18:14

Amica podała wstępne wyniki za 2025 r. Grupa szacuje wzrost zysku brutto

Amica szacuje, że w 2025 r. zysk brutto grupy wzrósł do 41,9 mln zł z 28 mln zł w 2024 r. – poinformowała spółka w komunikacie.

Zgodnie ze wstępnymi, skonsolidowanymi danymi opublikowanymi przez grupę, Amica miała w 2025 r. wynik EBITDA na poziomie 134,4 mln zł w porównaniu z 125,4 mln zł w 2024 r.

Wynik EBIT grupy kapitałowej wzrósł do 73,7 mln zł z 65 mln zł.

Spadły natomiast przychody ze sprzedaży zanotowane przez grupę – do 2 mld 411 mln zł w 2025 r. w porównaniu z 2 mld 573,6 mln zł w 2024 r.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, którego publikację zaplanowano na 10 kwietnia 2026 r.

Zdjęcie przedstawia zakład Amica we Wronkach
Amica szacuje, że w 2025 r. zysk brutto grupy wzrósł do 41,9 mln zł z 28 mln zł w 2024 r. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
CEO Creotech Quantum: Powinniśmy być dumni, że mamy polskie firmy, które będą wdrażały kwantowe rozwiązania na poziomie europejskim (WYWIAD)
Creotech Quantum szykuje się do kwietniowego wejścia na warszawski parkiet. Jak będzie wyglądał debiut i jak polska firma stała się dostawcą technologii kwantowych na europejskim poziomie – wyjaśnia CEO spółki dr Anna Kamińska.
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
Kryzys na Bliskim Wschodzie. Azjatyckie linie przejmują pasażerów
Zakłócenia w przestrzeni powietrznej nad Zatoką Perską zmieniają podróże długodystansowe. Ceny biletów wystrzeliły nawet o kilkaset procent, a część pasażerów latających dotąd bliskowschodnimi liniami przejmują przewoźnicy z Azji.
Rynek poszukuje kierunku, premier zapowiada obniżki cen paliw. Notowania GPW 26 marca 2026 r.
Główne indeksy GPW w czwartek notowały spadki, jednak skala zniżek lekko zmniejszyła się pod koniec notowań. Wśród blue chipów najmocniej rosło LPP, o niemal 13 proc. Pogorszyły się notowania Orlenu po informacji o planach wprowadzenia podatku dla koncernów paliwowych.
Poświadczenia bezpieczeństwa w spółkach zależnych od Skarbu Państwa. Jest lepiej niż było, ale pozostają luki
Poświadczenia bezpieczeństwa wróciły do debaty publicznej – zarówno w kontekście konkretnych osób, jak i całego systemu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
Geopolityka odbija się na nastrojach konsumenckich w Europie. Polacy ostrożni w ocenach
Światowa polityka i międzynarodowe napięcia wpływają na nastroje konsumenckie. Również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Na tle obywateli dziesięciu krajów zbadanych przez Euroconsumers Polacy wyróżniają się największym zaufaniem do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.
