Amica podała wstępne wyniki za 2025 r. Grupa szacuje wzrost zysku brutto

Amica szacuje, że w 2025 r. zysk brutto grupy wzrósł do 41,9 mln zł z 28 mln zł w 2024 r. – poinformowała spółka w komunikacie.

Zgodnie ze wstępnymi, skonsolidowanymi danymi opublikowanymi przez grupę, Amica miała w 2025 r. wynik EBITDA na poziomie 134,4 mln zł w porównaniu z 125,4 mln zł w 2024 r.

Wynik EBIT grupy kapitałowej wzrósł do 73,7 mln zł z 65 mln zł.

Spadły natomiast przychody ze sprzedaży zanotowane przez grupę – do 2 mld 411 mln zł w 2025 r. w porównaniu z 2 mld 573,6 mln zł w 2024 r.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, którego publikację zaplanowano na 10 kwietnia 2026 r.