10.04.2026 16:33

Andrzej Burliga i Wojciech Skalski odchodzą z zarządu Santander Bank Polska

Santander Bank Polska poinformował o rezygnacji dwóch członków zarządu. Rezygnację złożyli Wojciech Skalski oraz wiceprezes banku Andrzej Burliga.

Obaj menadżerowie złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w zarządzie banku skuteczne na koniec dnia 14 kwietnia 2026 r.

Andrzej Burliga jako wiceprezes zarządu kierował w Santanderze Pionem Transformacji Cyfrowej. Zarządzał także obszarem modeli i danych. Jest związany z bankiem od 28 lat. W 2007 r. otrzymał nominację na członka zarządu Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska). W 2017 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu, kierującego Pionem Zarządzania Ryzykiem. Obecną funkcję powierzono mu w kwietniu 2025 r.

Wojciech Skalski kieruje w Santanderze Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej. Jest związany z bankiem od 2003 r., od 2023 r. jako członek zarządu. Przed dołączeniem do Santandera pracował w zespołach audytorskich i doradczych w firmach Ernst & Young (obecnie EY) oraz Arthur Andersen.

Santander szykuje się na rebranding po przejęciu przez Erste

Od 9 stycznia 2026 r. głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest grupa Erste. 22 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander BP podjęło decyzję o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Rebranding ma się rozpocząć w dniach 24–26 kwietnia 2026 r.

Jak opisywaliśmy w XYZ, w sierpniu 2025 r. szef Erste Peter Bosek wskazywał, że po przejęciu Santander Bank Polska grupa nie widzi konieczności dokonywania zmian w zarządzie i chce postawić na lokalnych menadżerów, tak jak na innych rynkach, na których działa.

Santander Bank Polska poinformował, że Wojciech Skalski oraz wiceprezes banku Andrzej Burliga zrezygnowali z zasiadania w zarządzie banku. Fot. PAP/Leszek Szymański
